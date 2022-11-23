 

Тюменский суд вызвал воблу в качестве свидетеля по делу об экстремисткой надписи «Нет в***е»

23.11.2022, 15:33, Разное
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В Тюмени суд возобновил расследование дела об экстремизме из-за нанесения надписи «Нет в***е» на одной из городских площадей.

Суд отменил решение нижестоящей инстанции, признавшей, что в надписи речь идёт о вобле, и намерен допросить рыбу в качестве свидетеля.

Война в УкраинеРайонный суд согласился с доводами обвиняемой о том, что она написала рыбофобный пост из-за ненависти к рыбам из семейства вобловых, поясняют в пресс-службе.

Однако суд полностью положился на показания обвиняемой и допустил тем самым процессуальное нарушение: принять доводы ответчика можно лишь в том случае, если рыба подтвердит, что на протяжении многих лет подвергалась с её стороны грубому, враждебному поведению.

– Если окажется, что обвиняемая находилась с воблой в дружеских отношениях, а всю эту историю придумала только чтобы избежать ответственности, то ей следует вынести обвинительный приговор, – пояснил источник издания.

22 ноября у здания суда прошёл пикет защитников животных из «Общества тюменских ихтиофилов». Экоактивисты потребовали прекратить дискриминацию в отношении рыб семейства вобловых и призвали обвиняемую извиниться перед оклеветанной ей воблой.

Также защитники животных заметили, что большая часть причин, по которым вобла якобы может вызывать к себе ненависть, являются надуманными. Они принесли в суд пять томов экспертиз, доказывающими, что вобла ничем не хуже других рыб.

Ведётся следствие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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