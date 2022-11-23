 

Свадебные платья с длинным рукавом – свежий тренд осенне-зимнего сезона: особенности и актуальные модели

23.11.2022, 15:07, Разное
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В осеннее-зимний сезон более подходящими и актуальными являются свадебные платья с длинным рукавом. Однако многие невесты опасаются, что изделия такого фасона могут помешать созданию женственного и утонченного образа. На самом деле повода для беспокойства нет. Платья с длинными рукавами смотрятся очень элегантно и изысканно. Рассматриваем самые трендовые варианты.

Полупрозрачные

Если вам важно привлечь внимание к верхней части тела, к декольте, сделать образ более соблазнительным, тогда вы можете остановить свой выбор на платье с полупрозрачными рукавами – такими, чтобы через них просвечивалась кожа.

Если рукава никак не будут задекорированы (блестками, стразами, бисером и т. д.) и будут сделаны из тонкой бежевой ткани, то их и вовсе никто не заметит.

Но все же рекомендуется отдать предпочтение рукавам с декором и с красивыми орнаментами.

Рукава-воланы

Платья с объемными рукавами целый год в моде и не теряют своих лидирующих позиций.

Они вполне уместны и в контексте свадебных платьев. Плюс их в том, что с их помощью можно скрыть как излишне полноватые, так и очень худые руки.

Платья с объемными рукавами рекомендуется выбирать невестам с широкими бедрами, чтобы визуально уравновесить пропорции.

Кружевные

Сделать акцент на женственности, утонченности, изысканности можно с помощью свадебных кружевных платьев с кружевными рукавами.

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Это вариант наверняка придется по душе тем невестам, которым больше импонирует классика. В контексте такого наряда отдавайте предпочтение не пышным платьям, а тем, которые прямого кроя либо фасона «рыбка».

Минималистичные

Иногда в моде действует правило «чем проще, тем лучше». С декором в виде страз, бисера, пайеток, ажурных тканей, полупрозрачных вставок можно порой переборщить и создать безвкусный лук. Зато вы однозначно будете выглядеть стильно и элегантно в простом белом платье с длинными рукавами без декора. Образ получается более формальным, менее романтичным, но в этом есть своя красота.

С одним рукавом

Платья асимметричного кроя (тренд текущего года) продолжают покорять сердца модниц. Изделие с одним длинным рукавом позволяет создать соблазнительный и элегантный образ.

Вы можете рассмотреть платья как в греческом, так и в классическом стиле. Здесь важно учитывать свою комплекцию. Например, если у невесты пышные формы, то она будет себя чувствовать более комфортно в греческом платье свободного кроя. Если же невеста стройная, тогда можете остановить выбор на фасоне «рыбка» или на приталенном платье по типу «футляр».


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