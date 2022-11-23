 

Что будет в тренде этой зимой: несколько актуальных примеров маникюра

23.11.2022, 13:45, Разное
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При создании любого образа важно уметь не только правильно подбирать одежду, но также не забывать об ухоженных ручках. Красивый маникюр украшает не хуже, чем аксессуары. Вот какой дизайн нейл-арта будет в тренде этой зимой. Вариантов много, поэтому есть из чего выбирать.

Нюдовый маникюр

Светлые пастельные оттенки в маникюре придутся по душе любительницам классики. Вы можете покрыть ногти жемчужным, молочным, светло-коричневым, песочным оттенком лака. А чтобы сделать дизайн более нарядным, добавьте немного страз.

Яркий абстрактный

Зима — вовсе не повод делать акцент на темных глубоких оттенках. Не отказывайте себе в удовольствии сделать маникюр в ярких оттенках. Нарисуйте абстрактные геометрические узоры на отдельных ногтях, чтобы получить более эксклюзивный дизайн.

С фольгой

Этой зимой можете в качестве элемента декора использовать не только стразы, но также и фольгу. С ее помощью можно создать симпатичный ненавязчивый принт. Такой нейл-арт выглядит нарядно и стильно и даже подойдет к офисно-деловому стилю.

«Каменный»

Имитация камня в сфере нейл-арта — это не новинка. Тем не менее данный тренд не теряет своей актуальности. Вы можете оформить ногти под мрамор, например. Только избегайте лепнины и рельефных узоров.

Ногти должны быть ровными и гладкими.

С эффектом 3Д

Сейчас входит в моду так называемый овальный маникюр. Суть заключается в том, чтобы по периметру ногтя нанести контур более темным лаком, а всю ногтевую пластину внутри покрыть более светлым лаком. За счет этого маникюр получается объемным, с эффектом 3Д.

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С блестками

Осенью был в моде матовый маникюр. Предстоящей зимой вновь становится актуальным дизайн с блестками. Все, что от вас требуется, — это лишь купить соответствующий перламутровый лак. В данном контексте лаки разных цветов смешивать не нужно.

Классический однотонный

Если блестящие ногти вам не слишком привлекают, тогда обратите внимание не на матовые, а на «велюровые» ногти. Подобный нейл-арт также предполагает монохромность. Избегайте страз и блесток. Какой именно основной цвет выбрать, решать вам. В моде и холодные, и теплые оттенки.

С принтом вязаного свитера

По-настоящему зимний и даже празднично-новогодний маникюр можно сделать, если воспроизвести принт вязаного свитера. Нарисуйте на ногтях елочки, снежинки, олени, и увидите, какой симпатичный дизайн у вас получится. На разных ногтях можете нарисовать разные узоры, в том числе и этнические орнаменты в минималистичном стиле.


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