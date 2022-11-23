Что будет в тренде этой зимой: несколько актуальных примеров маникюра

При создании любого образа важно уметь не только правильно подбирать одежду, но также не забывать об ухоженных ручках. Красивый маникюр украшает не хуже, чем аксессуары. Вот какой дизайн нейл-арта будет в тренде этой зимой. Вариантов много, поэтому есть из чего выбирать.

Нюдовый маникюр

Светлые пастельные оттенки в маникюре придутся по душе любительницам классики. Вы можете покрыть ногти жемчужным, молочным, светло-коричневым, песочным оттенком лака. А чтобы сделать дизайн более нарядным, добавьте немного страз.

Яркий абстрактный

Зима — вовсе не повод делать акцент на темных глубоких оттенках. Не отказывайте себе в удовольствии сделать маникюр в ярких оттенках. Нарисуйте абстрактные геометрические узоры на отдельных ногтях, чтобы получить более эксклюзивный дизайн.

С фольгой

Этой зимой можете в качестве элемента декора использовать не только стразы, но также и фольгу. С ее помощью можно создать симпатичный ненавязчивый принт. Такой нейл-арт выглядит нарядно и стильно и даже подойдет к офисно-деловому стилю.

«Каменный»

Имитация камня в сфере нейл-арта — это не новинка. Тем не менее данный тренд не теряет своей актуальности. Вы можете оформить ногти под мрамор, например. Только избегайте лепнины и рельефных узоров.

Ногти должны быть ровными и гладкими.

С эффектом 3Д

Сейчас входит в моду так называемый овальный маникюр. Суть заключается в том, чтобы по периметру ногтя нанести контур более темным лаком, а всю ногтевую пластину внутри покрыть более светлым лаком. За счет этого маникюр получается объемным, с эффектом 3Д.

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С блестками

Осенью был в моде матовый маникюр. Предстоящей зимой вновь становится актуальным дизайн с блестками. Все, что от вас требуется, — это лишь купить соответствующий перламутровый лак. В данном контексте лаки разных цветов смешивать не нужно.

Классический однотонный

Если блестящие ногти вам не слишком привлекают, тогда обратите внимание не на матовые, а на «велюровые» ногти. Подобный нейл-арт также предполагает монохромность. Избегайте страз и блесток. Какой именно основной цвет выбрать, решать вам. В моде и холодные, и теплые оттенки.

С принтом вязаного свитера

По-настоящему зимний и даже празднично-новогодний маникюр можно сделать, если воспроизвести принт вязаного свитера. Нарисуйте на ногтях елочки, снежинки, олени, и увидите, какой симпатичный дизайн у вас получится. На разных ногтях можете нарисовать разные узоры, в том числе и этнические орнаменты в минималистичном стиле.