В Подмосковье загорелся хостел

В подмосковной деревне Дубровки в Солнечногорске произошел пожар в трехэтажном хостеле. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на свой источник.

Людей, находящихся в здании, удалось эвакуировать. Всего в момент инцидента внутри было около 200 человек. Как отмечает URA.RU, информация о пострадавших и погибших еще уточняется.

Открытый огонь идет из-под кровли. Об этом сообщает RT.