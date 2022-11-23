 

В Подмосковье загорелся хостел

23.11.2022, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В подмосковной деревне Дубровки в Солнечногорске произошел пожар в трехэтажном хостеле. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на свой источник.

Людей, находящихся в здании, удалось эвакуировать. Всего в момент инцидента внутри было около 200 человек. Как отмечает URA.RU, информация о пострадавших и погибших еще уточняется.

Открытый огонь идет из-под кровли. Об этом сообщает RT.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.21 / Роль Оксаны в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» сделала Людмилу Мызникову широко известной, но почему актриса пропала с экрана?

27.06.22 / ЕС и Иран решили возобновить переговоры по ядерной сделке «в ближайшие дни»

23.03.21 / Молись, чтоб призрак медсестры не появился до поры

19.01.22 / Собянин предоставил обоим многодетным родителям право бесплатного проезда в общественном транспорте

13.09.22 / Эксперты предупреждают, что растущие цены на энергоносители угрожают будущему электромобилей

05.07.22 / Мнение: “Защита интернет-безопасности”

29.11.21 / В сети появилось фото скрываемой за границей дочери Анны Седоковой

24.08.22 / Когда стоит ждать снижение цен на загородное жилье

30.10.20 / Сестра короля Бутана вышла замуж за брата королевы: официальные фото

04.09.22 / Мнение: Санду в Гагаузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика