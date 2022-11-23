Пассажиры московского транспорта смогут временно заморозить абонементы

Функция появится по просьбе пассажиров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Это удобно, если владелец абонемента временно не может им пользоваться, отметил заммэра.

“Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета”, – подчеркнул он.

Кроме того, продолжается модернизация приложений для смартфонов “Метро Москвы” и “Московский транспорт”. Первое создано для облегчения использования рельсового транспорта, второе делает акцент на наземном (автобусы, электробусы и прочее).

“Метро Москвы” помогает проложить маршрут с использованием подземки, МЦК, МЦД и других видов транспорта. В приложении также можно купить билет на междугородний автобус, найти на схеме станций банкоматы, туалеты, зарядку для гаджетов, цветочные магазины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил акцию “Время ранних” до 31 марта 2023 года. Она помогла снизить нагрузку на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

Пассажиры могут экономить на поездке до 50%. Акция действует с открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

При оплате банковской картой списывается 26 рублей, при использовании Face Pay или электронного кошелька – 23 рубля. По билету “Единый” пассажиру раз в неделю начисляют компенсации.