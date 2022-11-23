 

В Москве задержан внук генерала НКВД, продавший секрет изготовления финок кизлярским мастерам

23.11.2022, 11:33, Разное
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В Москве завершилась спецоперация, в ходе которой был задержан 35-летний уроженец столицы Николай Е. Его подозревают в разглашении государственной тайны группе мастеров из Кизляра, изготавливающих легендарные финки НКВД.

По данным следствия, родной дед подозреваемого служил в правоохранительных органах и вышел на пенсию в звании генерал-лейтенанта НКВД. В середине 1950-х годов он руководил научно-исследовательским центром в Карелии, где изучались секреты изготовления многослойной композитной стали. Именно открытия, сделанные под руководством деда Николая Е., сделали возможным создание легендарной финки НКВД, способной резать не только монеты, но и пробивать авиационную и танковую броню толщиной до 45 миллиметров.

После того, как органы НКВД осознали разрушительный потенциал таких ножей, институт был закрыт, а все материалы его исследований получили гриф «Совершенно секретно». В 1977 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, по которой все страны обязывались полностью уничтожить свои арсеналы финок НКВД в рамках разрядки геополитической напряжённости.

В начале 2022 года в Кизляре группа местных мастеров начала производство ножей, которые, по словам их создателей, были идентичны тем самым смертоносным финкам, последнюю из которых уничтожили на полигоне в 1982 году. Следственные органы возбудили ряд дел о мошенничестве, однако после изучения конфискованных финок следователи пришли в изумление: их боевые характеристики в точности соответствовали тем, что описывались в секретных документах. Эксперты пришли к выводу, что произошла утечка информации.

Подозреваемый уже признался, что за секрет изготовления легендарных финок кизлярские мастера заплатили ему 10 млн рублей. В настоящее время следователи ищут всех, кто мог приобрести запрещённое оружие. За незаконное хранение легендарной финки НКВД её обладателю может грозить лишение свободы сроком до 9 лет, либо штраф в размере до 15 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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