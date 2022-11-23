Скандалы: Газопередел

Топливные олигархи нацелились на рынок обслуживания газового оборудования

В России начался очередной сезон взрывов бытового газа. Только за последнее время сразу два трагических происшествия – в Каспийске и Ижевске. Из года в год количество взрывов продолжает расти, но в газовых монополиях и кабинетах Минстроя, похоже, думают лишь о том, как ловчее перераспределить денежные потоки в свою пользу. В результате взрыва газа в каспийской многоэтажке пострадала целая семья: двое взрослых и 11-летний ребёнок. Одного мужчину спасти не удалось, он скончался в больнице. У ребёнка ожоги 40% тела, за его жизнь продолжают бороться врачи.

По информации республиканского управления СК России, главными виновниками инцидента являются сотрудники газовой службы. Как установило следствие, в день взрыва сотрудники газоснабжающей организации проводили первичный пуск газа в квартиры, однако при работах были допущены нарушения: газопровод не проверили на герметичность и прочность, с жильцами не провели соответствующий инструктаж, а инженерно-технического работника и вовсе не было на месте.

Взрывы бытового газа в многоэтажках давно уже превратились в обычное сезонное явление. В среднем каждый год в России регистрируют около 20 таких случаев. А счёт общего количества происшествий, связанных с газом, идёт на тысячи. Например, в прошлом году было зарегистрировано 6 тыс. газовых ЧП. При этом из года в год вопрос о том, кто должен отвечать за газовую безопасность и что делать, чтобы взрывов стало хотя бы поменьше, остаётся без ответа. Звучат лишь предложения «закрутить гайки», но по факту касаются они разве что перераспределения миллиардных денежных потоков рынка обслуживания газового оборудования.

Безопасность подождёт

Сегодня на российском рынке бытового газового оборудования существуют две ключевые проблемы – неотрегулированная работа компаний, занятых обслуживанием оборудования, а также устаревшая техника, находящаяся в эксплуатации у населения.

По экспертным оценкам, до 40% газовых плит, установленных в российских домах, давно уже выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Однако об этом факте чиновники предпочитают умалчивать: обязать граждан менять плиты за свой счёт – значит спровоцировать социальный взрыв, а финансирование подобной программы за счёт государства невозможно в принципе. «Безусловно, заменить 43 млн газовых плит в стране одновременно невозможно. Но озадачиться этим вопросом Минпромторгу точно следует, чтобы новые модели газовых плит были безопасными», – констатирует глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Кстати, как отмечают в межрегиональной общественной организации «Гильдия инженеров газового оборудования» (МОО «ГИГО»), общественники ещё в 2016 году предлагали Минстрою ввести обязательное требование по наличию системы газ-контроля во всех устанавливаемых в жилых домах газовых плитах. «Но пока этого запрета (на установку плит без этой системы. – Ред.) так и нет. Если мы глубоко погрузимся в тему, то увидим, что есть множество мелких деталей, нуждающихся в проработке, от которых на самом деле зависит безопасность газового оборудования. Но почему-то до сих пор этим занимается наша маленькая общественная организация, годами пытающаяся достучаться до чиновников», – говорит председатель правления МОО «ГИГО» Станислав Митюшин.

Зато куда с большей охотой чиновники и представители бизнеса обсуждают вопросы регулирования рынка по обслуживанию газового оборудования. Оно и понятно: по оценкам МОО «ГИГО», объём рынка составляет порядка 8–10 млрд рублей в месяц. То есть почти 120 млрд рублей в год – есть за что побороться.

Открытой официальной статистики ни по количеству абонентов, ни по распределению долей рынка не существует. В этом смысле обслуживание газового оборудования вполне можно назвать серым сектором. По неофициальным оценкам, в стране существует примерно 40–43 млн абонентов, обслуживанием которых заняты сервисные компании, принадлежащие монополистам – поставщикам газа (держат до 70% рынка), а также порядка 4,5 тыс. независимых игроков.

Даёшь монополию

О наведении порядка на этом рынке вспоминают каждый раз после очередного взрыва. И это логично, ведь именно представители сервисных организаций обязаны ходить по квартирам, проверять оборудование и следить за его исправностью. По факту же подобные проверки давно уже превратились в пустую формальность, а вернее – в свое­образный сбор «дани» с потребителей. Реальной оценкой состояния газового оборудования проверяющие занимаются крайне редко. В том числе и из-за того, что у сервисных организаций банально не хватает сотрудников. По подсчётам МОО «ГИГО», кадровый дефицит инженеров, которые должны заниматься проверкой и обслуживанием газового оборудования у граждан, в целом по отрасли составляет порядка 250 тыс. человек.

Налаживать работу отрасли пока что предлагается с использованием проверенных инструментов – монополизацией и госрегулированием. Так, несколько месяцев назад Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой ввести ценовой коридор на обслуживание газовых плит в квартирах. А в Госдуме готов к рассмотрению законопроект о техническом обслуживании газового оборудования, который сможет существенно упрочить позиции сервисных компаний, принадлежащих газовым монополистам. «Сегодня распространена практика, когда в одном многоквартирном доме разные квартиры могут обслуживать разные компании. Это неправильно! – поясняет член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. – В одном многоквартирном доме предлагается рассмотреть обслуживание всех квартир одной обслуживающей организацией. Например, это может быть компания, которая обслуживает внутридомовое газовое оборудование, и она же будет отвечать за внутриквартирное».

При этом, где компаниям брать недостающие кадры и как заставить их действительно проводить проверку, а не просто собирать деньги с жителей, парламентарии умалчивают. Зато предложенный ФАС «коридор расценок» поможет проредить рынок от неугодных частников, оставив только «правильные» компании.

Кто в доле?

Разберёмся, кто сегодня претендует на 10 млрд рублей в месяц рынка обслуживания газового оборудования. В топ-50 газораспределительных компаний по объёму выручки по итогам прошлого года вошли в основном региональные «дочки» «Газпрома», а также (что вполне ожидаемо) энергетические компании, принадлежащие олигархам.

Среди них, например, ООО «Средневолжская газовая компания», контролируемая Иваном Аветисяном, сыном известного бизнесмена и медиамагната Владимира Аветисяна. Аветисян-старший известен в том числе своей работой в РАО ЕЭС в начале нулевых, где он отвечал за создание новых рыночных генерирующих компаний.

Ещё один крупный игрок, делящий «поляну» с «дочками» «Газпрома», – АО «ГАЗЭКС», солидный пакет акций которого принадлежит ПАО «Т Плюс», контролируемому Виктором Вексельбергом.

Также нельзя не упомянуть работающее в Татарстане ООО «Транзит Сервис». Компания контролируется одним из крупнейших независимых топливных тредеров республики ТК «Транзитсити», возможными бенефициарами которой являются Ринат Гаптельхаков и Игорь Талдыкин.

Между тем укрупнение рынка и его окончательный переход в руки монополистов не имеют ничего общего с повышением безопасности. Более того, взрывы газа в домах в ближайшее время скорее всего только участятся. «Если мы посмотрим статистику по монополистам – поставщикам газа, которым и хотят отдать рынок обслуживания газового оборудования, то увидим, что у поставщиков газа работают всего по 30 слесарей на населённые пункты с 50 тыс. абонентов. Зачем мы себя обманываем? Разве они смогут обслуживать всех этих потребителей?» – резюмирует Станислав Митюшин.

Кира Ремнёва

Оригинал материала: “Наша Версия”