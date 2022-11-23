Эксперты назвали способ защитить свой смартфон от слежки и утечек

Специалисты в области мобильных технологий рассказали, как избежать опасности утечки конфиденциальной и иной информации через гаджет. Специалисты назвали способы защитить свой смартфон от слежки за его пользователем.

В первую очередь, для того, чтобы никто извне не мог проникнуть в память телефона, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение. Также поможет избежать вредоносных утилит и т.п. установка антивирусных программ. При этом, скачивая на смартфон приложения, важно обращать внимание, какие при этом требуются разрешения. Если, например, «Фонарик» хочет получить доступ к местоположению, которое не нужно для его полноценного функционирования, то от него лучше отказаться. Приложения лучше скачивать только из официальных магазинов от Google и Apple, а также фирменных баз производителя. При этом и при пользовании такими магазинами следует отключить ряд функций вроде отслеживания геолокации. Фото и видео, сохраняемые в галерее, также следует использовать только для просмотра снимков и роликов, не позволяя программе получать доступ к играм и т.п. Пересылая их кому-либо, следует помнить, что вместе с отправленными кадрами могут передаваться и метаданные вроде места и времени съемки.

Лучше установить пароль не только на сам смартфон, но и на программы и SIM-карты. При потере устройства с целью недопущения утечки конфиденциальной информации можно использовать функцию удаленного удаления данных. Для Android в аккаунте выбирается пункт «Google Найти устройство» и далее «Удалить с устройства все данные». Для «яблочных» телефоном через Apple ID в iCloud надо перейти в «Локатор», найти свое устройство и нажать «Стереть это устройство». На Android-девайсах нужно в выбранном приложении зажать пальцем его иконку и во всплывающем окне просмотреть пункт «Сведения». Далее следует избрать позицию «Разрешения» и отозвать те, которые позволяют отслеживать локацию пользователя. В iPhone необходимо в «Настройках» выбрать «Конфиденциальность», далее – «Службы геолокации». Причем геопозицию можно регулировать, ограничивая или расширяя ее до более точной.

Также стоит помнить, что программы могут сохранять историю перемещений, данная функция также отключается при необходимости. Отключить камеру и микрофон при разговоре, чтобы запись не была похищена злоумышленниками, можно в подменю «Конфиденциальность» в «Настройках». Автоматическое введение паролей из СМС и тому подобные опции удобны, однако именно они подвергают гаджет опасности. Аналогично не стоит сохранять один и тот же пароль как для разблокировки смартфона, так и для входа в те или иные программы.