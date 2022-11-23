Мнение: О нерешаемых проблемах с «ленд-лизом» для Украины… Конец близок?

Но только тс-с! Это — «военная тайна»…

По данным Минобороны Украины, у России опять заканчиваются ракеты. В шестой раз, начиная с мая 2022 года. Теперь уже точно. Или нет. В общем, ракетного потенциала России хватит не более чем на три массированных удара, подобных состоявшимся в октябре-ноябре, утверждают информированные источники в оборонном ведомстве.

Тем временем, #Украина уже получила помощи от Запада на сумму, превышающую годовой размер её ВВП. Всё хорошо и перемога — дело месяцев?

Не всё так просто…

Минобороны Украины представило такую инфографику.

Источники столь ценной и точной информации оно не раскрывает. Но не исключено, что это — классические «Три Пэ». То есть, пол-палец-потолок. Верифицировать их вряд ли получится.

Относительно российских ракет полной информацией обладает замминистра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который на днях проверил исполнение гособоронзаказа на предприятиях ВПК в Свердловской области. Неофициально сотрудники российских оборонных предприятий говорят, что работать приходится в три смены в таком темпе, которого отрасль не знала уже 35 лет. И, похоже с чипами проблем у РФ не наблюдается: «турецких стиралок хватает».

Меж тем Украина действительно получила гигантский объём финансовой и военной поддержки от Запада. Обязательства западных стран перед ней – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили 126 млрд долл., следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне 130 млрд долл. Обновление выйдет 6 декабря, но уже сейчас, учитывая сообщения из ЕС и США относительно военной и макрофинансовой помощи, результат, вероятно, превышает 135 млрд долл. Только #США в октябре-ноябре дополнительно выделили около 8 млрд долл. несколькими траншами, самый свежий из которых объявлен только что. Ещё 2,5 млрд евро. предоставил #ЕС.

Тем не менее, многое из этих пакетов остаётся на бумаге, а дальнейшая судьба военной поддержки и вовсе не ясна. Как пишет французская Le Monde, запасы оружия в странах Запада, в том числе в #США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены. К примеру, запасы целого ряда вооружений в США уже «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения», сообщает издание со ссылкой на различных военных аналитиков.

Оно отмечает: Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов для Украины, предоставив ей более 1 млн снарядов (в том числе 924 тыс. калибра 155 мм, 125 тыс. — 120 мм, 180 тыс. — 105 мм), 50 тыс. противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов. «В результате запасы западных стран истощаются до критических значений, в том числе по другую сторону Атлантики», — подчёркивается в статье. Газета ссылается на оценки Марка Канчиана, исследователя Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтон, согласно которым запасы некоторых вооружений в #США «опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения». Из-за этого Пентагон якобы даже был вынужден обратиться к Южной Корее с запросом о покупке 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы передать их Украине.

Также аналитики считают, что западные оружейные компании просто не могут оперативно выполнить большие заказы из-за многолетних сокращений производственных линий. По их оценкам, американские Lockheed Martin и Raytheon не могут произвести больше 2,1 тыс. ракет в год для комплексов Javelin, тогда как только за девять месяцев конфликта на Украину их было поставлено 8,5 тыс. единиц. Франция отправила на Украину около четверти от общих запасов самоходных гаубиц Caesar. Правительство спешно заказало у компании NEXTER ещё 18 орудий, однако производство одной единицы занимает 18 месяцев. Так что вопрос, будут ли в ближайшее время новые поставки «Цезарей» взамен выходящих из строя на фоне конфликта.

Это не первый такой сигнал. «Запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Отныне страны должны пользоваться своими критическими резервами, если они хотят помогать Украине», — предупредил постоянный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Салм в интервью 17 ноября. Чтобы продолжать «ленд-лиз» для Украины, страны Запада направляют ей оружие 1950-х годов, прошедшее, впрочем некоторую модернизацию. Наиболее курьёзный пример: ВСУ получили из португальских военных резервов пять американских буксируемых полевых 155-мм гаубиц M114, которые производили до середины 50-х годов XX века, и свою историю они ведут ещё со Второй мировой войны. #Украина также получила большое количество бронетранспортёров американского производства М113, которые широко применялись во вьетнамской войне и арабо-израильских конфликтах в 1960—70-е годы. В Германии говорят, что «Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму 20 млрд евро», а помогать Украине приходится в ущерб себе.

И хотя всё это «временные трудности», которые Запад преодолеет, оружие, боеприпасы и запчасти — это как раз то, что нужно здесь и сейчас, а не через полтора года. Не с этим ли дефицитом связаны намёки западных стран о желании немного охладить конфликт, поставив его на «зимнюю паузу»?

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