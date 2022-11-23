“Родила”: 36-летняя Бузова заявила о ребенке после побега мужика-алкоголика
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После громкого
развода с футболистом и неудавшихся отношений с блогером 36-летняя Ольга Бузова
пока наслаждается одиночеством. По признанию звезды, в ее жизни есть место
только серьезным отношениям. Некоторое время назад Бузова даже публично
отреклась от одноразовых связей, заявив, что в жизни она согласна заниматься исключительно любовью.
К сожалению, без
второй половинки звездная блондинка не может реализовать свою давнюю мечту —
стать мамой. На вопрос, кого бы из артистов Ольга Бузова выбрала в отцы ребенку,
ведущая назвала несколько вариантов.
“Родила бы
от Сережи Лазарева! Он умный, талантливый и отец с опытом”, — заявила о
ребенке от музыканта Ольга Бузова.
А в социальных
сетях из-под ее пальцев вырвалось недвусмысленное признание артисту JONY: “Я хочу от тебя детей!” Правда, артист никак не отреагировал на
такое громкое заявление. Жаль, что до свидания с молодым красавцем дело не
дошло.
Пока разговоры о детях — это лишь грезы. Ведущая и актриса
слишком занята работой, особенно в предновогодний период. Так, стало известно,
что Бузова сыграет невесту Жени Лукашина из “Иронии Судьбы”. Ольге
предстоит показать в кадре эмоции хрупкой женщины после побега
мужика-алкоголика
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