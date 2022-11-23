 

Как заработать на недвижимости в кризис: правила инвестиций

23.11.2022, 10:29, Разное
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Многие россияне имею возможность приобретать не одну, а две-три или даже больше объектов недвижимости. Некоторые из них используют дополнительные квадратные метры как инструмент инвестиций. Например, вторую квартиру можно позже дорого перепродать, а можно сдавать в аренду и каждый месяц получать дополнительный доход.

Меж тем, чтобы инвестиции в недвижимость оказались максимально выгодному, следует знать ряд правил. Их озвучил директор по продажам компании “Этажи” Сергей Зайцев. В интервью газете “Известия” он подчеркнул, что дома или квартиры для инвестиций лучше покупать в период низкого спроса.

Эксперт напомнил, что многие граждане начали вкладывать свои средства в покупку жилья, наоборот, из-за роста спроса недвижимость за последние годы. Так, за два года данный экономический показатель достиг отметки почти 45%.

Специалист по недвижимости отметил, что наиболее выгодным периодом для инвестиций является ситуация высокой конкуренции на рынке. Подобное происходит при низком спросе и высоком предложении. В этом случае потенциальные покупатели могут найти дома или квартире по цене ниже рыночной.

Кроме того, представитель компании призвал будущих инвесторов не поддаваться эмоциям, а всегда хладнокровно рассчитывать свои финансовые возможности. По его словам, очень важно грамотно оценить риски особенно в том случае, когда граждане привлекают заемные средства.


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