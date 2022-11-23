 

Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной

23.11.2022, 10:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После выхода на пенсию Лариса Долина на некоторое время вышла из зоны видимости. Как полагают поклонники, она в это время занималась омоложением. А потом вернулась – похорошевшая, постройневшая, помолодевшая!

Сегодня певица часто посещает светски мероприятия, телесъемки, премьеры. И везде старается выглядеть современно, ярко и порой слишком броско. Ее образы привлекают внимание, а пресса обсуждает и прическу, и макияж, и аксессуары. Все – безупречно! Кажется, певица может вполне претендовать на звание самое стильной на нашей эстраде!

Врачи говорят, что после 35-40 лет у женщины начинается старение связочного аппарата, истончение слоя жировой клетчатки, резорбция костной ткани лица. Происходят заметные возрастные – снижение тонуса, эластичности кожи, появление пигментации.

Вызваны такие перемены в первую очередь из-за нарушения выработки коллагена и эластина, что приводит к появлению мелких морщин, а после — уже и глубоких, так называемому “провисанию лица” (гравитационный птоз).

Но Лариса Долина всеми доступными способами борется с разрушительной силой времени. Правильный макияж часто помогает ей скрыть какие-то возрастные изменения. И в итоге даже на самых правдивых фото она выглядит красоткой.

“Красота – это страшная сила” – написал в 1883 году поэт Семену Надсон в стихотворении “Дурнушка”. Позже эти слова в фильме “Золушка” 1947 года обессмертила Фаина Раневская. А в 2022-м Лариса Долина может взять их своим девизом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Мнение: Контрольный в голову

07.09.21 / Хвалите детские усилия и не берите задачу на себя: способы воспитать настойчивость у своих детей

05.12.21 / Петиция в поддержку «Мемориала» собрала более 120 тысяч подписей

09.10.21 / Как сделать из старых свитеров очень уютный теплый плед. Смотрится симпатично и получится даже у новичка

03.07.21 / Латвийские экспортеры приостановили поставки шпрот в Россию

06.03.22 / Эксперт: бренды “сливают” остатки и готовятся к возвращению на рынок по новым ценам

30.11.21 / Аксюта рассказал, будет ли замена Градского в шоу «Голос»

11.01.22 / Эксперты назвали овощ, способный снизить уровень сахара в крови при диабете 2 типа

23.03.21 / У полицейского в Хабаровском крае изъяли остров, принадлежащий Китаю c 2016 года

11.07.20 / От крема с красным перцем до скраба с землей: бьюти-дайджест недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика