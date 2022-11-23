Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной

После выхода на пенсию Лариса Долина на некоторое время вышла из зоны видимости. Как полагают поклонники, она в это время занималась омоложением. А потом вернулась – похорошевшая, постройневшая, помолодевшая!

Сегодня певица часто посещает светски мероприятия, телесъемки, премьеры. И везде старается выглядеть современно, ярко и порой слишком броско. Ее образы привлекают внимание, а пресса обсуждает и прическу, и макияж, и аксессуары. Все – безупречно! Кажется, певица может вполне претендовать на звание самое стильной на нашей эстраде!

Врачи говорят, что после 35-40 лет у женщины начинается старение связочного аппарата, истончение слоя жировой клетчатки, резорбция костной ткани лица. Происходят заметные возрастные – снижение тонуса, эластичности кожи, появление пигментации.

Вызваны такие перемены в первую очередь из-за нарушения выработки коллагена и эластина, что приводит к появлению мелких морщин, а после — уже и глубоких, так называемому “провисанию лица” (гравитационный птоз).

Но Лариса Долина всеми доступными способами борется с разрушительной силой времени. Правильный макияж часто помогает ей скрыть какие-то возрастные изменения. И в итоге даже на самых правдивых фото она выглядит красоткой.

“Красота – это страшная сила” – написал в 1883 году поэт Семену Надсон в стихотворении “Дурнушка”. Позже эти слова в фильме “Золушка” 1947 года обессмертила Фаина Раневская. А в 2022-м Лариса Долина может взять их своим девизом.