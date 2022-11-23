 

Чего вы ищете? – Личное мнение

23.11.2022, 10:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда по весне закрывались всякие магазины, я смотрела на ажиотаж покупателей и чувствовала что-то до боли знакомое.

Очереди. В руках у людей — что-то несуразное. Какие-то вещи, которые вообще не стоило бы покупать.


Фото: Соцсети

И только на днях поняла, что это мне всё напоминает.

Чёрную пятницу — день, когда многие магазины дают скидки. Люди ждут, потом бегут, чтобы что-то купить подешевле.

Надо? Не надо? Всё равно нужно брать со скидкой! Кучу денег тратят, но не понимают на что.

Это называется импульсная покупка. Когда под влиянием эмоций ты берёшь с витрины вещь, которая тебе не нужна. Это, конечно, весело и прикольно — минут пять примерно. А потом приходит осознание, что просто так потратила деньги.

Хочу дать совет: всегда думайте. Чёрная пятница ли это или ещё какой-то повод. Берите то, что вам действительно нужно. Выбирайте там, где сейчас лучшее предложение.

Сейчас сервис доставки здорового питания Grow Food запускает акцию, в которой дарит дни питания. Больше дней заказываешь — больше подарок!

Благодаря Grow Food можно сэкономить реально много времени, не тратя его на походы по магазинам, готовку и мытьё посуды — ну это вы и так уже знаете.

А кроме времени, в нынешнюю Чёрную пятницу можно классно сэкономить ещё и денег.

Как? Да очень просто! С 18 по 27 ноября Grow Food подарит вам дни еды на Чёрную Пятницу. Делаете заказ на 2 дня — получаете 2 в подарок! То есть, купив питание на два дня, вы получаете все 4. И вопрос еды на будние дни закрыт!

Если хотите больше подарочных дней, то можно сделать заказ на 6, на 30 или даже на 60 дней и получить до 12 дней питания в подарок!

Можно выгодно есть аж до февраля, тем более с подарочными днями. Пользуйтесь, это лучшее предложений из всех, что я видела в этом году на Чёрную пятницу!

Реклама. ООО «ГФ Трейд», ОГРН 1187847365309

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05.22 / Мнение: 8 лет Одесской Хатыни

01.04.21 / Сбежавшего от правосудия итальянца-мафиози выдал его кулинарный канал на YouTube

15.09.22 / Блейк Лайвли беременна в четвертый раз

28.06.21 / Просто и универсально: лучшие стрижки, которые легко изменять каждый день

13.02.22 / «Забыть о войне как о способе решения вопроса с Украиной»

06.06.21 / 14 забавных фотографий, которые всем своим видом доказывают, что без кота и жизнь не та

02.11.22 / Павел Прилучный с Зепюр Брутян и тещей, первый выход Анастасии Уколовой после родов: гости премьеры фильма “Любовники”

31.07.22 / Мнение: “Ельцин-Центр” о первой любви

27.05.22 / Бывшие журналисты «Эха Москвы» основали радиостанцию «Отзвук Даугавпилса»

08.03.22 / Мнение: Призыв Макфола к гражданам России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика