Чего вы ищете? – Личное мнение

Когда по весне закрывались всякие магазины, я смотрела на ажиотаж покупателей и чувствовала что-то до боли знакомое.

Очереди. В руках у людей — что-то несуразное. Какие-то вещи, которые вообще не стоило бы покупать.



Фото: Соцсети

И только на днях поняла, что это мне всё напоминает.

Чёрную пятницу — день, когда многие магазины дают скидки. Люди ждут, потом бегут, чтобы что-то купить подешевле.

Надо? Не надо? Всё равно нужно брать со скидкой! Кучу денег тратят, но не понимают на что.

Это называется импульсная покупка. Когда под влиянием эмоций ты берёшь с витрины вещь, которая тебе не нужна. Это, конечно, весело и прикольно — минут пять примерно. А потом приходит осознание, что просто так потратила деньги.

Хочу дать совет: всегда думайте. Чёрная пятница ли это или ещё какой-то повод. Берите то, что вам действительно нужно. Выбирайте там, где сейчас лучшее предложение.

Сейчас сервис доставки здорового питания Grow Food запускает акцию, в которой дарит дни питания. Больше дней заказываешь — больше подарок!

Благодаря Grow Food можно сэкономить реально много времени, не тратя его на походы по магазинам, готовку и мытьё посуды — ну это вы и так уже знаете.

А кроме времени, в нынешнюю Чёрную пятницу можно классно сэкономить ещё и денег.

Как? Да очень просто! С 18 по 27 ноября Grow Food подарит вам дни еды на Чёрную Пятницу. Делаете заказ на 2 дня — получаете 2 в подарок! То есть, купив питание на два дня, вы получаете все 4. И вопрос еды на будние дни закрыт!

Если хотите больше подарочных дней, то можно сделать заказ на 6, на 30 или даже на 60 дней и получить до 12 дней питания в подарок!

Можно выгодно есть аж до февраля, тем более с подарочными днями. Пользуйтесь, это лучшее предложений из всех, что я видела в этом году на Чёрную пятницу!

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