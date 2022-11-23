Борьба с болезнями калорийными методами: ошибки, приводящие к набору веса зимой

В холодное время растет не только количество инфекционных заболеваний. Стрелки на весах тоже зачастую начинают играть с вами в игры, с каждым днем забираясь все дальше, в сторону увеличения. Популярным является заблуждение, что зимой нам требуется больше калорий, чтобы не мерзнуть. На самом деле, если мы проводим большую часть времени сидя в теплом офисе или в своей квартире, нам нет нужды перестраивать свой рацион. Итак, почему зимой вес увеличивается и как этого избежать, поговорим сегодня.

Снижение физической активности

С наступлением зимы мы все меньше проводим времени на улице, и все больше проводим вечера дома. Конечно, холодный вечер не располагает к пробежкам, но полностью отказываться от активности. Например, можно перенести тренировки в спортивный зал, это позволит поддержать мышцы в тонусе и избежать прибавки в весе. Альтернативой может стать тренировка дома, только уделяйте этому не менее 30 минут в день. Наконец, в хорошую погоду замените поездку на автобусе прогулкой пешком. Можно выходить на одну остановку раньше, этого достаточно, чтобы тратить полученные калории.

Потребление большего количества калорий

Время осени и зимы – время, когда настроение падает. В этом отчасти виноват наш организм, который начинает продуцировать меньше серотонина. Известно, что сахар провоцирует выработку серотонина, поэтому чай с печеньем и пирожными зимними вечерами столь желанный. Но если мы увеличим количество простых углеводов, лишний вес гарантирован.

Дефицит витамина D

Летом он вырабатывается самостоятельно, под воздействием солнечных лучей. Но с наступлением пасмурных, зимних дней, организм начинает испытывать нехватку витамина D. А ведь именно этот нутриент отвечает за выработку лептина – гормона, который вырабатывается жировой тканью. Поэтому порции увеличиваются, а чувство насыщения приходит слишком поздно. Добавление витамина D в осенне-зимний период имеет решающее значение для предотвращения лишних килограммов.

Слишком мало воды

Зимой на улице прохладно, мы мало двигаемся, поэтому не испытываем жажду. А ведь правильная гидратация улучшает обмен веществ и положительно влияет на работу пищеварительной системы. Если выпивать слишком мало воды, организм начнет экономить ее, что приводит к отекам и замедлению метаболизма.

Борьбы с сезонными инфекциями

Все чаще с наступлением зимы мы задумываемся над тем, как защитить организм от инфекций и вирусов. И конечно, вспоминаем про мед, лимон, сироп шиповника и прочие народные средства, которые укрепляют иммунитет. К сожалению, они еще и содержат немало сахара. И если физическая активности, оставляет желать лучшего, то набор веса становится объективной реальностью. А поскольку похудение происходит всегда медленно и тяжело, лучше принять необходимые меры, пока не достигнута критическая отметка.