Fria Tider – «пощёчина Польше» — назначение Мельника на пост замглавы МИД Украины вызвало гнев Варшавы

Известие о назначении бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на должность заместителя главы МИД Украины разозлило поляков, пишет Fria Tider. Высокопоставленные официальные лица страны не могут простить Мельнику «введение бандеровского нарратива в публичное пространство» и отрицание факта какого-либо геноцида со стороны экстремисткой ОУН.



AP

Заместителем министра иностранных дел Украины назначен Андрей Мельник, который открыто отрицает геноцид до 100 тыс. поляков, совершённый лидером националистов Степаном Бандерой. Известие об этом разозлило Польшу, пишет Fria Tider со ссылкой на Remix News.

Анджей Дера, госсекретарь канцелярии президента Польши Анджея Дуды, заявил, что Польша не может «принять политиков, которые вводят бандеровский нарратив в публичное пространство». Степан Бандера был ультранационалистическим украинским лидером, сотрудничавшим с нацистской Германией. Он возглавлял экстремистскую организацию ОУН, которая во время Второй мировой войны убила от 50 тыс. до 100 тыс. мирных поляков на Волыни. Заявленной целью ОУН было истребление поляков, русских и евреев, напоминает Fria Tider.

Однако сегодня Бандера более или менее открыто восхваляется и идеализируется высшими чиновниками Украины. Андрей Мельник, который был назначен заместителем министра иностранных дел, ранее работал послом Украины в Германии. В июне он произвёл фурор, назвав в интервью Степана Бандеру борцом за свободу. Он также отрицал, что Бандера виновен в каком-либо геноциде, и утверждал, что сами поляки несут равную ответственность за массовые убийства украинцев. Он также утверждал, что убийства евреев участниками экстремистской ОУН — это всего лишь российская дезинформация, отмечает издание.

Польские официальные лица расценивают новое назначение Мельника как оскорбление жертв Волыни и пощечину Польше. Отношения между странами уже обострились после того, как предположительно украинская ракета убила двух человек в польском селе. Как пишет издание, Украина продолжает обвинять в ракетном ударе Россию, несмотря на все признаки обратного. Заместитель главы МВД Польши Блажей Побози также раскритиковал назначение Андрея Мельника. «Это плохой выбор, независимо от того, когда он был сделан», и он не укрепит отношения Польши с Украиной, считает чиновник. Заместитель спикера сейма страны Пётр Згожельский назвал это назначение «ударом в сердце родственников погибших на Волыни», резюмирует Fria Tider.