Такер Карлсон – в США наметился тренд на сексуализацию несовершеннолетних

Поборники левых идей в Штатах критикуют тех, кто освещает очевидные факты нарушения прав детей, видя в этом критику представителей ЛГБТ+ сообщества, пишет Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. Однако в Америке действительно растёт тенденция сексуализации несовершеннолетних и это ни у кого не вызывает вопросов, подчёркивает ведущий.

Проблема куда шире, чем нанесение детям увечий в ходе операций по смене пола. Это часть тенденции. Она состоит в том, что взрослые люди переходят черту, которая всегда была очевидной, становясь причастными к проблеме сексуализации детей. Это всегда было и должно быть наиболее табуированным действом в цивилизованном обществе. Оно считается неприемлемым даже в среде тех, кто отбывает срок в тюрьме. Но теперь, кажется, эта тенденция становится всё более распространённой. Рассмотрим последнюю рекламную кампанию бренда одежды Balenciaga — несколько фотографий были недавно опубликованы в Instagram*. Вы можете видеть, что для фотосета, цель которого — продать их вещи, они использовали маленькую девочку, которая держит игрушечного медвежонка в бондаже. Более того, если вы не поняли, о чём речь, на одной из фотографий можно увидеть некоторые документы. Содержание большей части из них нельзя прочитать, но в одном — смысл, конечно, в том, чтобы вы заметили это при приближении — есть отсылка к решению Верховного суда США по делу «Эшкрофт против Коалиции за свободу слова». По его решению были отменены некоторые положения закона о запрете детской порнографии.

Что же это такое? Именно то, чем кажется — это одобрение детской порнографии! Чем ещё это может быть? Мы бы очень хотели знать. Сегодня мы обратились за разъяснениями к Balenciaga, но они не ответили. Поэтому мы понимаем это так, как нам кажется правильным, и должны спросить: где же волна нравственного негодования? В нашей стране есть целая индустрия, построенная на нём! Если вы когда-либо пользовались Twitter, вы понимаете, о чём мы. Это правда — целый сектор нашей экономики посвящён нападкам на людей, которые не соответствуют ожиданиям. А тут фирма-ретейлер люксового сегмента пропагандирует детскую порнографию в ходе рекламной кампании в Instagram, и никто не замечает этого! Нет бойкота, на первой странице The New York Times нет редакторской статьи, осуждающей это. И, конечно же, Instagram позволил опубликовать эти фотографии, пропагандирующие детскую порнографию. Если у вас есть какое-то альтернативное объяснение этому, дайте нам знать!

Ребёнок с медвежонком, наряженным в бондаж, и текст решения суда, отменяющего положения закона о запрете детской порнографии, лежащий на столе, — что это вообще такое?! Может быть, мы торопимся с выводами? Не думаю! Это именно то, чем кажется, прямо у вас под носом, и никто ничего не говорит! Повторюсь, у Instagram это не вызвало никаких вопросов. Пока Илон Маск не купил Twitter, в соцсети были разрешены хэштеги, прямо связанные с детской порнографией. Никто ничего не говорил, потому что преступления против детей — это ведь не страшно! А вот мыслепреступления — это реальный криминал. Если бы условный Libs of TikTok («Либералы ТикТока» — аккаунт в Twitter, где публикуется контент, высмеивающий сторонников левых взглядов. — ИноТВ) написал, что это факт растления малолетних — а это он и есть, — его бы сразу заблокировали в Twitter. Но ссылки на материалы, содержащие детскую порнографию, всё ещё там, их только начали удалять. И слава Богу, это уже достижение! Всё это отрыто происходит, но NBC News даже не постарались сообщить о ситуации. Где их репортажи о том, что Balenciaga продвигает детскую порнографию в рамках рекламной кампании? Их нет. Они копят силы, чтобы совершать нападки на вас, потому что вы замечаете это. Вы, вероятно, террорист, если говорите про такое! И вас нужно подвергнуть цензуре. Давайте посмотрим.

БРЭНДИ ЗАДРОЗНЫЙ, старший репортёр NBC News: Модерация контента — это сложная задача. Нам известно, что Twitter сейчас — это место скопления такой информации, поскольку там есть наиболее крупные аккаунты, как у Мэтта Уолша или Libs of TikTok, где публикуется такой контент. Что произошло: нам известно, что два дня назад Илон Маск, который теперь владеет Twitter, полностью изменил политику соцсети в деле выявления случаев харассмента представителей сообщества ЛГБТ+ и неверного употребления местоимений, не соответствующих гендерной идентичности трансгендеров.



То есть, с одной стороны, у нас люди, которые уродуют гениталии детей и устраивают рекламные кампании в Instagram, пропагандирующие детскую порнографию, а с другой — Брэнди Задрозный в эфире NBC News. И она не критикует первых. Она осуждает тех, кто замечает это, и якобы совершает нападки на людей с нетрадиционной ориентацией. Повторюсь, это не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществу. Это критика сексуальной фиксации на вредительских операциях по смене пола у детей и пропаганде детской порнографии. Это никак не связано с нетрадиционной ориентацией! Она (Задрозный. — ИноТВ) фактически защищает преступление против всех представлений о благопристойности, все они делают это! И вам запрещено это замечать. «Россия совершает насилие! Вы соучастники массовых убийств!» — но люди, которые занимаются вышеописанным, — это нормально. Никто их не критикует.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2022 года.