 

Жена сбежала в США, а он один воспитывал дочь и стал дворником: что стало с актером Варчуком

23.11.2022, 4:55, Разное
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Многие зрители знают Сергея Варчука благодаря картине “Не могу сказать “прощай”. Эта работа стала первой в карьере актера и тут же прославила его на всю страну. После громкого успеха фильма Варчуку пророчили блестящую карьеру и беззаботную жизнь, но судьба оказалась к нему не так благосклонна.

Сергей Варчук появился на свет в 1956 году. Будущий артист вырос в рабочей семье и с ранних лет хотел стать военным моряком. Увы, исполнить детскую мечту ему не удалось. Варчук не прошел в мореходное училище по зрению и не смог поступить в кораблестроительный институт из-за провала на одном из экзаменов.

После двух неудач будущий актер стал студентом физического факультета. Впрочем, институт Сергей так и не окончил. Вскоре он попал на дипломный спектакль своей старшей сестры и понял, что хочет связать жизнь с актерством. Сначала Варчук поступил в театральное училище в Свердловске, а потом перебрался в столицу и попал в Школу-студию МХАТ.

Всесоюзная известность пришла к актеру после первой же роли. В 1982 году он дебютировал в фильме “Не могу сказать “прощай” и покорил зрителей. После оглушительного успеха картины у Варчука появились и поклонницы, и новые предложения от режиссеров. Однако его личная жизнь и карьера не всегда складывались легко.

В первый раз артист пошел в загс еще в молодости. Избранницей Сергея стала однокурсница Елена. Супруги прожили в браке несколько лет и вместе воспитывали общую дочь Александру. Увы, в начале 90-х союз рухнул. Жена актера сбежала на заработки в США, оставив семью, и уже не вернулась.

После расставания с супругой Варчуку пришлось воспитывать дочь самостоятельно. В один момент артист остался без работы и был вынужден подрабатывать дворником, чтобы прокормить себя и ребенка. К счастью, с окончанием 90-х в карьере и личной жизни актера наступила белая полоса.

Со второй супругой, Ольгой, судьба свела звезду в начале нулевых. Новая возлюбленная подружилась не только с дочкой Сергея, но и с его бывшей женой. А в 2004 году в семье родился сын Иван. Супруги до сих пор счастливы вместе и практически не расстаются.

Сейчас, в свои 66 лет, Сергей Варчук по-прежнему востребован в профессии. Он регулярно радует поклонников новыми работами, часто появляется на экранах и старается держать себя в форме.


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