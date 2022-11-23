 

Мнение: Месси опять не при делах

23.11.2022, 0:10, Разное
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Как-то не могу настроиться на мировой футбол нынче. И время года какое-то совсем неподходящее, да и наш великий вождь команчей подкинул проблем таких, что совсем уж не до футбола. Но просмотрел саммари с Ютуба – искал, в каком месте и как арги продали матч саудитам. Ведь не может же быть так, чтобы Саудовская Аравия САМА выиграла у Аргентины, верно? Это же нонсенс?!

Посмотрел – но нет, не могу определить. Если арги и поддавались – так не видно. Оба годы у саудитов классные, особенно второй. В общем – ничего не понимаю. Мистика какая-то.

Источник: Размышления вольного социолога


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