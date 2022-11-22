“Со мной такое в первый раз за 20 лет”: Савичева корит себя за нанесенные человеку увечья

15-сантиметровый каблук угодил прямо в голову музыканту. “Я была сама в шоке после того, как вышла с концерта. Помощница сказала мне спокойным голосом, мол, Юлия, ты разбила голову Саше, у него три песни текла кровь. Я ничего вообще не видела! Думала все нормально. Больше всего меня поразило то, что он не остановился и продолжал играть!” – рассказывала на выходе с концерта певица.

Теперь же она поделилась подробностями. “Я экстремальная женщина, часто кидаю туфли на сцене – душа просит рока! – эмоционально прокомментировала певица

на живом концерте в студии “Авторадио”. – Помню, что в прошлые годы вообще в зал тамбурин бросала. Вы можете себе это представить? Слава богу, обошлось. Как я могла себе это позволять, я не знаю. Главное, пострадавших не было. Первый раз такое произошло за все мои 20 лет на сцене, когда Саше просто в темечко прилетел каблук”.

Кстати, сама певица тоже недавно получила травму. Сейчас она принимает участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам Pro-Am, где соревнуются непрофессионалы в паре с профессионалами. 4 декабря вместе с чемпионом мира по спортивным танцам Артемием Каташинским она станцует в своем первом конкурсе. “Плечо с непривычки слегка подвылетело. Все-таки, 16 лет прошло после серьезных занятий Ведь я с детства около 8 лет занималась бальными танцами и всегда мечтала это возобновить”, – заявила певица ведущим шоу “Мурзилки Live”.