В РФ начались продажи кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения за 3,85 млн рублей

На российском рынке начались продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander.

Автомобиль поставляется из Японии, так как местное производство приостановили по причине действующих санкций. Под капотом кроссовера Mitsubishi Outlander используется 2,5-литровый бензиновый мотор. Автомобиль поставляется с вариатором и системой полного привода. Отличить паркетник Mitsubishi Outlander в новой версии можно по размерам кузова, стильным бамперам и видоизмененной оптике.

Также особенностью кроссовера указали используемую платформу CMF-C/D. Модель получила просторный семиместный салон. Пока в компании не раскрывают особенности всех комплектаций автомобиля для российского рынка.