 

В РФ начались продажи кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения за 3,85 млн рублей

22.11.2022, 23:00, Разное
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На российском рынке начались продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander.

Автомобиль поставляется из Японии, так как местное производство приостановили по причине действующих санкций. Под капотом кроссовера Mitsubishi Outlander используется 2,5-литровый бензиновый мотор. Автомобиль поставляется с вариатором и системой полного привода. Отличить паркетник Mitsubishi Outlander в новой версии можно по размерам кузова, стильным бамперам и видоизмененной оптике.

Также особенностью кроссовера указали используемую платформу CMF-C/D. Модель получила просторный семиместный салон. Пока в компании не раскрывают особенности всех комплектаций автомобиля для российского рынка.


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