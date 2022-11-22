В РФ начались продажи кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения за 3,85 млн рублей
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На российском рынке начались продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander.
Автомобиль поставляется из Японии, так как местное производство приостановили по причине действующих санкций. Под капотом кроссовера Mitsubishi Outlander используется 2,5-литровый бензиновый мотор. Автомобиль поставляется с вариатором и системой полного привода. Отличить паркетник Mitsubishi Outlander в новой версии можно по размерам кузова, стильным бамперам и видоизмененной оптике.
Также особенностью кроссовера указали используемую платформу CMF-C/D. Модель получила просторный семиместный салон. Пока в компании не раскрывают особенности всех комплектаций автомобиля для российского рынка.
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