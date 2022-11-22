 

В России ей не место: покинувшая страну Лорак нарушила молчание спустя месяцы

22.11.2022, 22:00, Разное
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За последние полгода мир российского шоу-бизнеса перевернулся с ног на голову. Кто-то из звезд покинул нашу страну, оказавшись за бортом славы и получив черную метку “предателя”, другие ушли в тень или продолжают работать на эстраде.

Певица Ани Лорак оказалась из тех, кто надолго замолчал и залег на дно. Артистка так и не выразила своей политической позиции, а ведь сейчас именно это определяет дальнейшее направление работы любого артиста или просто публичного человека.

Наконец украинка по происхождению Ани Лорак прервала молчание и вышла на связь с поклонниками. В своем аккаунте она опубликовала видео, на кадрах которого обратилась к фанатам. К сожалению многих, певица находится в Испании, то есть она в списке тех, кто покинул Россию.

“Привет, мои любимые и дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали. Я тоже очень скучаю по вам. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания”, — заявила Ани Лорак.

Таким образом певица дала понять, что в России ей не место. При этом Ани Лорак добавила, что с детства мечтала дарить людям любовь через творчество, и кроме этого ей ничего не нужно.

Напомним, ранее Ани Лорак включили в список Совета нацбезопасности Украины.


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