“Медики делали все возможное”: фанаты плачут навзрыд после шокирующей новости о МакSим

В начале ноября МакSим должна была выступить в Нижнем Новгороде, однако концерт был отменен из-за плохого самочувствия артистки. Теперь певица с болью в сердце отказалась исполнять любимые хиты поклонникам в Вологде. Причина все та же. Состояние 39-летней артистки, которая в прошлом году перенесла ковид в тяжелой форме, ухудшается из-за плотного графика.

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МакSим Яна Богушевская рассказала журналистам, что в воскресенье, 20 ноября, у певицы закружилась голова и поднялось давление. “Ее осмотрели медики, со вчерашнего дня они делали все возможное, чтобы поставить артистку на ноги”, – сообщила представитель. Но все попытки специалистов, очевидно, оказались тщетны.

Пока МакSим проходит дополнительный курс лечения и восстановительных процедур, фанаты из Вологды плачут навзрыд из-за отмены концерта, который они так долго ждали. Мечтая увидеть кумира, они и предположить не могли, что встреча не состоится. Тем не менее поклонники, вытирая слезы и отходя от шокирующей новости, желают певице скорейшего восстановления и понимают, что когда-то они все же споют с любимой артисткой “Знаешь ли ты? Вдоль ночных дорог…”.