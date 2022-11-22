 

“Не способен поверить в счастье и любовь”: Утяшева поставила точку в вопросе развода с Волей

22.11.2022, 20:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два года назад Павла Волю заподозрили в измене. Тогда в Сеть просочились снимки, которые якобы свидетельствуют о том, что резидент Comedy Club провел время с девушками-эскортницами. После этого комику пришлось публично комментировать домыслы общественности. В юмористическом шоу он опровергнул сплетни, выступив с монологом.

Но после того о проблемах в браке Воли и Утяшевой публика не перестала говорить. Некоторые до сих пор убеждены, что семейное счастье и идиллию комик и гимнастка лишь изображают публике, хотя сами находятся в шаге от развода. Это предположение злопыхатели стараются подкреплять различными сомнительными доказательствами, перечислять которые лишний раз нет никакого смысла.

В своем телеграм-канале Ляйсан решила поставить точку в вопросе развода с Павлом. Она написала, что если человек настроен видеть плохое во всем, то “он не способен поверить в счастье и любовь других”. Гимнастка в очередной раз заявила: в ее браке все хорошо.

Ранее Ляйсан Утяшеву увидели в ЗАГСе с молодым красавцем. Супруга Павла Воли сама поделилась видеозаписью оттуда. Слова гимнастки приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.22 / Freie Welt – всех недовольных энергетической политикой в Германии записывают в «друзей Путина»

17.05.21 / Скандалы: Благородные грабители

11.08.20 / Комик Долгополов подал в ЕСПЧ иск против «токсичного» русского сегмента Twitter

25.12.21 / Мнение: “Перед телевизором”

24.09.22 / Доллар по 50 уже не будет? Что ждет рубль осенью

05.07.22 / Мнение: Кому нужна «нищебродствующая саранча»?

16.08.22 / На ВДНХ появился экомаршрут с животными редких видов

20.10.22 / Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании

17.04.21 / Зарегистрированные пользователи сайта в поддержку Алексея Навального принудительно станут участниками программы «Дальневосточный гектар»

18.01.21 / Скандалы: Следователь Левон Агаджанян поставил не на тех обвиняемых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика