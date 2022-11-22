 

Aгентство Associated Press уволило журналиста за фейк о российском ракетном ударе по Польше

22.11.2022, 19:24, Разное
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Американское агентство Associated Press уволило журналиста после публикации статьи о том, что РФ якобы нанесла ракетный удар по Польше, пишет The Washington Post. Фейк был вброшен Джеймсом Лапорта, где он сослался на некое утверждение неназванного «высокопоставленного представителя американской разведки» о том, что РФ обстреляла страну — члена НАТО. В результате запуска ложной информации, разосланной тысячам новостных агентств, мог быть спровоцирован потенциальный военный ответ Запада.


AP

Информационное агентство Associated Press после краткого внутреннего расследования уволило 35-летнего журналиста-расследователя Джеймса Лапорту, который на прошлой неделе предоставил ложную информацию о ракетном ударе по Польше, что привело к резонансному, но «неточному новостному предупреждению» и публикации, в которой ответственность за инцидент была возложена на Россию, пишет The Washington Post.

Как сообщается, через несколько часов после инцидента Associated Press выпустило новостное сообщение, в котором говорилось, что неназванный «высокопоставленный представитель американской разведки утверждает, что российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека», несмотря на недостоверность источника. Эту новость Associated Press успело разослать тысячам новостных агентств по всему миру, что могло спровоцировать военный ответ Запада в соответствии с положениями НАТО о коллективной самообороне, отмечает The Washington Post.

Журналист от комментариев отказался. Бывший морской пехотинец США, служивший в Афганистане, он присоединился к Associated Press в апреле 2020 года после нескольких лет работы внештатным корреспондентом и освещал военные дела и вопросы национальной безопасности для службы новостей. В самом агентстве новость об увольнении Лапорты прокомментировали тем, что «строгие редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии агентства», однако отказались назвать его источником информационного вброса, пишет The Washington Post.


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