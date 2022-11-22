Скандалы: Дело уволенного профессора

Ректор УлГу Борис Костишко запутался в показаниях

Скандал вокруг уволенного из-за ведения телеграм-канала профессора Ульяновского государственного университета Евгения Белого входит в новую фазу. Опальный ученый попросил Минобрнауки ответить на два вопроса, что, по его мнению, помогло бы разрешить сложившийся конфликт. В своем канале Белый сообщил, что ректор УлГУ Борис Костишко рассказал журналисту «Коммерсанта», что в министерстве ему «продемонстрировали этот пост с фейкометными ссылками на канал, где откровенные гадости», и попросили обратить внимание на деятельность сотрудника.

Однако пресс-служба министерства в своем ответе изданию сообщила, что «у Минобрнауки России нет претензий к Е.М. Белому и его контенту в телеграм-канале «Наука и университеты».

«Само собой напрашивается первый вопрос: так все-таки у Минобрнауки есть претензии к каналу и его автору, как утверждает ректор, или претензии отсутствуют, как следует из сообщения пресс-службы? Кто из них лукавит?» – пишет профессор.

Он также рассказал, что примерно через час после выхода поста об увольнении ему позвонил заместитель директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Виктор Мурай, который сообщил, что знает о «освобождении от университетских оков», в очередной раз предложив Белому сотрудничать.

«К сожалению, Виктор Александрович [Мурай. – Ред.] в этом разговоре не определил отношение Департамента к происходящему. В течение прошедшей недели позиция Департамента так и не была озвучена. Зато ректор УлГУ опять же для «Коммерсанта» сформулировал свою позицию достаточно четко: «Я предложил ему (Белому Е.М.- Ред.) больше таких ошибок не делать. Или прекращайте, или, если канал важнее, делайте это на вольных хлебах».

В связи с этим, пишет профессор Белый, возникает второй вопрос: «Действительно ли министерство считает, что публичное высказывание своего мнения сотрудником, работающим в системе высшего образования, о событиях и проблемах этой системы, автоматически должно приводить к переходу «на вольные хлеба»? Другими словами, действительно ли принуждение меня к увольнению является нормальным для отрасли и закономерным итогом моей деятельности как автора телеграм-канала?».

Ранее в защиту Евгения Белого выступили четыре депутата Государственной думы. Так, глава думского комитента по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал увольнение профессора «вопиющим случаем», направив соответствующий запрос главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Ненормальной сложившуюся ситуацию назвал и зампредседателя думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов. Он также обратился с запросами к Валерию Фалькову, а также в Росообрнадзор и Генеральную прокуратуру – депутат считает необходимым провести комплексную проверку Ульяновского госуниверситета и лично его ректора Бориса Костишко.

Депутат Виталий Милонов в своем телеграм-канале очередь указал: «Мнение и позиция – не повод для репрессий. Вся наука состоит из разных мнений, которые, в совокупности, являются топливом прогресса».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с журналистами заявил, что «этот инцидент свидетельствует о непрофессионализме либо ректора, либо тех людей из Минобрнауки, которые дали ему команду «решить ситуацию».

«Как говорится в известном фильме «Вокзал для двоих»: «Я тебе, дураку, что велел делать? Я тебе велел дыньки охранять, а ты что наделал? Здесь ситуация ровно такая же. В министерстве, видимо, дали задание ректору сделать так, чтобы канал, который вызывал какую-то небольшую аллергию у них, был более осторожен. Ректор же вместо этого, мало того, что вынудил уволиться профессора, который работал в этом вузе много лет, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и студентов, так еще и привлек внимание к каналу, который, по замыслу чиновников, должен был наоборот «затихнуть». Добились прямо противоположного результата», заявил Матвейчев.

Источник «Новых известий» в Минобрнауки сообщил, что уже в ближайшее время ректора УлГУ Бориса Костишко ждет масштабная проверка. По данным инсайдера, контролеры займутся проверкой финансово-хозяйственной деятельности университета, а также расходования выделенных ранее бюджетных средств.

Как ранее рассказывали «Новые известия», автор популярного канала «Наука и университеты» экс-директор Института экономики и бизнеса Ульяновского госуниверситета Евгений Белый покинул свой пост после беседы с ректором. Руководство проставило профессора перед выбором: закрыть канал на 20 000 подписчиков, перестать писать в нем о министерстве образования, либо уволиться. 67-летний ученый выбрал третий вариант, так как дорожил своим медиа. О ситуации он рассказал в своем же ТГ-канале, пост стал вирусным и набрал уже более 120 тысяч просмотров.

Иван Петровский

Оригинал материала: “Новые Известия”