Мнение: Шкала падения

Вот здесь – более полный вариант того, что говорил Яков Кедми. Здесь видно, что Соловьев реально офигел от происходящего и даже пытался возражать своему любимцу – и получил от разгоряченного Яши отлуп!

Все, все по мере одичания России (а оно идет с нарастающей скоростью) станут от нее “отваливаться”. Это можно изобразить как движение вниз по некой “шкале приемлемости”. У каждого ведь есть какие-то ограничители – кто-то, например, готов говорить любые пакости, но не готов говорить об убийстве детей. А кто-то готов говорить что угодно, но не готов лично убивать детей. А движение всё вниз, вниз…

И люди отваливаются в ужасе – у каждого свой предел. А движение не останавливается.

Всё это, собственно, мы уже проходили – скажем, в сталинском СССР. Или в гражданскую войну. В России привычно – если уж падать, то в САМЫЙ низ, туда, где уже вообще нет человеческого голоса, а только рычание, стоны ужаса и хруст костей.

Пока только заметно, что предел падения у Кедми гораздо выше, чем у Владимира Соловьева. Тот оскотинел НАМНОГО больше… Но к глубинному народу все равно, конечно, не приблизился – отвалится раньше.

Останутся только питекантропы.