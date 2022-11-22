 

Меняем постельное белье минимум один раз в неделю: как грязные простыни могут навредить здоровью

22.11.2022, 18:20, Разное
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Многие подтвердят, что свежевыстиранное постельное белье — это ключ к лучшему ночному сну. Но дело не только в приятном ощущении чистоты. Если не менять простыни чаще, мы рискуем подхватить опасные болезни. Вот что обо этом говорят специалисты.

Почему важно менять постельное белье

Если вы ляжете в постель после напряженного дня вне дома, на простынях может завестись множество неприятных насекомых и бактерий. Нахождения грязного белья на постели дольше недели может способствовать распространению пылевых клещей и потенциально вредных микробов на наволочках и пуховых одеялах.

Невидимое присутствие насекомых и бактерий позволяет легко игнорировать их. Но последствия от их деятельности могут быть самыми плачевными. Самое опасное — это пылевые клещи. Благодаря тому, что эти жуки очень мелкие, их легко поселить у себя, даже не подозревая об этом. Еженедельная стирка постельного белья — лучший способ защитить постель от бактерий и незваных насекомых.

Менять не реже раза в неделю

Вам даже не обязательно стирать простыни каждую неделю, просто меняйте запасное белье, а потом затевайте одну большую стирку в конце месяца. Хотя еженедельная стирка белья может показаться чрезмерной для вашего занятого образа жизни, важно помнить, что существует целый ряд факторов, влияющих на то, как часто вам нужно менять постельное белье.

Научные исследования показали, что оставление постельного белья на 14 дней и более создает идеальные условия для размножения бактерий, пылевых клещей и скопления омертвевших клеток кожи. Они могут нанести особенно ощутимый ущерб чувствительной коже. Также постельное белье может сыграть большую роль в улучшении вашем ночном сне.

Аллергия и кожные проблемы

Слезящиеся глаза, насморк и чихание могут быть признаками пылевых клещей в вашей постели. Такой вид аллергии очень распространен и связан с астмой, экземой и круглогодичным аллергическим ринитом. У людей с реакцией на пылевых клещей проблемы со здоровьем часто вызывает их помет. Вот почему так важно вовремя менять простыни.

Пребывание в теплой и влажной среде, которая является вашей кроватью, может сказаться на коже. Поры забиваются остаточными бактериями и мертвыми клетками, которые могут нарушить экосистему вашей кожи, если простыни остаются нестираными слишком долго. Кроме прыщей могут также возникнуть пятна и неожиданные высыпания на коже. Но этого всего легко избежать, просто меняя грязные простыни не реже раза в неделю.


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