 

Das Erste – на фоне авиаударов по Сирии и Ираку Германия призвала Турцию к «сдержанности»

22.11.2022, 18:00, Разное
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В Германии с тревогой наблюдают за атаками Турции на позиции курдов в Северных Сирии и Ираке, пишет Das Erste. «Мы требуем, чтобы реакция Турции была соразмерной и она соблюдала международное право», — заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. Он призвал воздержаться от любых дальнейших действий, которые могли бы обострить ситуацию, и напомнил, что у Анкары нет «права на возмездие», потому что такого понятия нет в Уставе ООН.


AP

После того как Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в северных частях Сирии и Ирака, немецкое правительство призвало Анкару к «сдержанности», пишет Das Erste. «Мы требуем, чтобы реакция Турции была соразмерной и она соблюдала международное право», — заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. Сообщения о том, что жертвами турецких атак могли стать гражданские лица, он назвал «крайне тревожными» и призвал обеспечить защиту людей.

Турция и все остальные участники должны воздержаться от дальнейших действий, которые могли бы обострить и без того напряжённую ситуацию в Северных Сирии и Ираке, заявил Бургер. Он также подчеркнул, что в 51-й статье Устава Организации Объединённых Наций, в которой говорится о праве страны на самооборону, нет ничего о «праве на возмездие».

Турция недавно также сообщила об обстрелах своей территории со стороны Сирии. В городе Газиантеп было убито три человека, а шестеро получили ранения, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. Вину за произошедшее возложили на курдов из Отрядов народной самообороны. Им же, а также Рабочей партии Курдистана Анкара приписывает ответственность за недавний теракт в центре Стамбула, в результате которого погибло шесть человек. Курды свою причастность к взрыву отрицают.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир жёстко раскритиковал турецкие атаки. У себя в Twitter он написал: «Бомбы, которые Эрдоган сбрасывает на курдов, успешно сражавшихся с террористами ИГ*, призваны отвлечь внимание от экономической катастрофы в Турции». Схожим образом высказалась сопредседатель немецкой партии зелёных Рикарда Ланг. По её словам, турецкий президент руководствуется внутриполитическими мотивами и использует теракт «как предлог» для бомбардировок курдских территорий в Сирии и Северном Ираке: «Для нас неприемлемо, что в ответ на ужасное преступление страна — член НАТО проводит военные атаки, нарушающие нормы международного права».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.


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