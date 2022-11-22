PR – премьер-министр Португалии сомневается в возможности вступления Украины в ЕС

Евросоюз имеет чёткие критерии, выполнение которых требуется для рассмотрения заявки на вступление, — но при этом вопрос о том, как определяется его собственная способность принимать новых членов, остаётся открытым, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. По его мнению, при нынешнем институциональном и бюджетном устройстве ЕС не в состоянии оправдать возложенных на него ожиданий и не готов принимать в свои ряды какие-то новые государства, включая Украину, пишет Portugal Resident.



AP

Если те ожидания, которые намеренно создают некоторые европейские лидеры у других стран, рассчитывающих также вступить в ряды Евросоюза, являются просто «политическим жестом» в их геополитической игре, то негативный эффект после того, как станет ясно, что они не смогут оправдаться, станет «огромной драмой в краткосрочной перспективе». Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время своего выступления на конференции, организованной в Лиссабоне при содействии телеканала CNN Portugal, пишет Portugal Resident.

По его словам, если такие ожидания не оправдаются, Европейский союз рискует «умножить в масштабах всей Восточной Европы» то, что уже произошло за десятилетия в отношении Турции. А если Брюссель придерживается позиции, что его обещания не были лишь «сочувствующим политическим заявлением по случаю», тогда Европейский союз вначале обязан провести серьёзные внутренние реформы и преобразования, подчеркнул Кошта: «Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет «взорваться» из-за новых вступлений».

В своей речи, которая продолжалась около получаса, премьер-министр Португалии выступил за реформирование Организации Объединённых Наций, включая расширение Совета Безопасности ООН и отмену права вето по вопросам, касающимся собственных дел конкретных наций, поясняется в статье. Кроме того, он упомянул обострение кризиса на Украине и подчеркнул, что в нынешних условиях у Евросоюза нет условий для того, чтобы он мог принимать в свои ряды каких-либо новых членов, несмотря на данные ранее обещания, сообщает Portugal Resident.

По мнению Кошты, этот кризис вновь поставил в центр дебатов вопрос о возможном расширении Евросоюза. «И это произошло очень драматично в отношении Украины — а также, в более широком смысле, в отношении многих обещаний, данных на протяжении многих лет Европейским союзом, что повысило ожидания, особенно в странах Западных Балкан», — заявил премьер-министр Португалии. Однако в то же время он предупредил о том, что ЕС в контексте нынешних институциональных и бюджетных условий сам не споспобен оправдать такие ожидания, отмечается в статье.

В ЕС разработаны довольно чёткие критерии, которым должны соответствовать потенциальные кандидаты на вступление, — но при этом, к сожалению, нет критериев, которыми Брюссель руководствуется для определения собственной способности принимать новых членов, подчеркнул Кошта. По его мнению, руководству Евросоюза необходимо осознать, что в существующих условиях, без серьёзного реформирования уже имеющейся структуры, о принятии каких-то новых государств в состав ЕС не может быть и речи.

«Давайте проясним вопрос: со своей нынешней институциональной структурой и с нынешней бюджетной архитектурой у Европейского союза нет условий, чтобы оправдать те ожидания, которые он сейчас создаёт», — подчеркнул премьер-министр Поргуталии. Кошта также призвал Брюссель выбрать «путь к Европейскому союзу с изменяемой геометрией», в котором «новое европейское политическое сообщество» могло бы соответствовать запросам кандидатов на расширение и выдерживать внешнее давление, говорится в статье.

«Европа действительно должна реорганизовать себя с учётом различных геометрических конфигураций, и она уже в какой-то степени это делает, потому что не все государства-члены сейчас входят в состав еврозоны или Шенгенской зоны. Чтобы добиться успеха, у нас должна быть Европа с изменяющейся геометрией», — заявил Кошта.

Премьер-министр Португалии также призвал Европейский союз «усилить свою стратегическую автономию и инвестировать в реиндустриализацию и перемещение нескольких производственных секторов». Но в то же время он выступил против введения откровенно протекционистской политики в Европе, сообщается в статье. По мнению Кошты, Евросоюзу необходимо найти в мире новых партнёров и «новых друзей» и в свете этого заключение торгового соглашения с Бразилией и странами Южной Америки в рамках МЕРКОСУР является для него «фундаментальным».

Он также отметил, что Евросоюз не может продолжать десятилетиями блокировать соглашение МЕРКОСУР, которое можно считать «главным экономическим соглашением в мировом масштабе». Тем более учитывая, что страны Меркосур, по его словам, «в культурном, политическом и цивилизационном отношении наиболее близки к Европе».

И для дальнейшего развития необходимо использовать взаимовыгодную политику сотрудничества, пояснил Кошта: «Помощь с целью содействия развитию не может заключаться в регулярном выписывании чеков, чтобы сказать, что мы таким способом поддерживаем развитие других. Мы должны понимать, что торговая политика должна быть сбалансированной и представлять взаимный интерес».



«Евросоюз должен пересмотреть свою торговую и сельскохозяйственную политику. Мы знаем, что Единая сельскохозяйственная политика является истоком Европейского союза, но она при этом также является самой неверной с точки зрения экологии, поскольку создаёт больше всего протекционизма в Европе и больше всего препятствует развитию тех стран, со стороны которых Европа сталкивается с проблемой огромного потока мигрантов», — заключил премьер-министр Португалии.