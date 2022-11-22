 

10 лет была любовницей женатого, похоронила единственного сына: трудные испытания Раисы Рязановой

22.11.2022, 17:50, Разное
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Карьера Раисы Рязановой была и остается по-настоящему головокружительной. Она исполнила более 200 ролей в кино, покорила миллионы зрительских сердец и стала одной из самых востребованных актрис. А вот личную жизнь Раисы Ивановны смело можно назвать несчастной и даже трагической.

Творческий путь Раисы Рязановой на экранах начался еще в 1967 году. Будучи студенткой ГИТИСа, актриса сыграла главную роль в картине “Гуля Королева”. Однако настоящая популярность пришла к артистке лишь в конце 70-х, когда она воплотила образ добродушной Антонины в фильме “Москва слезам не верит”. После этой роли Рязанова не только стала любимицей зрителей, но и удостоилась Государственной премии СССР.

Если карьера актрисы всегда складывалась удачно, то в любовных делах все было не так просто. Своего единственного мужа, Юрия Перова, звезда встретила в студенческие годы. Влюбленные связали себя узами брака еще на втором курсе, а вскоре у них родился сын Данила. Однако семейное счастье продлилось недолго.

Через несколько лет брака, на очередных съемках, Рязанова потеряла голову от другого и честно призналась во всем мужу. Новым избранником артистки стал женатый мужчина. Именно его актриса в последующем называла любовью всей своей жизни.

Увы, эти отношения тоже не сделали звезду счастливой. Раиса Рязанова 10 лет ходила в любовницах, страдая от угрызений совести, но в брак этот роман не вылился. По словам артистки, возлюбленный обманывал ее и клялся в чувствах, но не спешил уходить от законной жены. Все эти годы бывший муж актрисы надеялся на воссоединение с ней, но она не передумала.

Расставшись со вторым возлюбленным, Раиса Рязанова так и не наладила личную жизнь. Актриса посвятила себя карьере и воспитанию наследника, который стал для нее главной отрадой. Повзрослев, Данила Перов пошел по стопам родителей и стал артистом. К сожалению, в 2020 году мужчины не стало.

Наследник Рязановой скончался во сне из-за оторвавшегося тромба на 52 году жизни. Артистка очень тяжело переживала утрату и с головой ушла в работу. Единственной отдушиной звезды стал внук Андрей, который тоже связал свою жизнь с искусством. Сейчас наследнику Раисы Ивановны 32 года.


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