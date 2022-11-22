Мнение: Проруха?

На просторах интернета злорадствуют над сотрудниками «Первого канал», которые во время эфира пустили бегущую строку: «Об этом заявлял и Президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо».

Зачем злорадствовать? И на старуху бывает проруха. Нет что бы посочувствовать, что не помнят телевизионщики, что ожесточенные бои на Невском пятачке шли в 1942 году, а Владимир Путин родился в 1952 году.

Переживаю за сотрудников «Первого канала», как бы их не обвинили в распространении фейка про президента России. Неровен час зрители подумают, что Путину не 70 лет, а все 80…

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