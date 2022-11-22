Конь Бузовой – Личное мнение

Бузовой подарили коня, об этом сообщает Пятый канал:

«В этот момент я поняла всю глубину фразы: „Все бывает когда-то в первый раз“. Конь! И еще имя у него такое — Ураган. Я прям на коне, Бузова на Урагане!»



Фото: Соцсети

Бузова поняла всю глубину. У неё есть конь. Радуется.

Давайте разбираться, кто и зачем так рискует гОленькой, сажая её на коня.

Дело в том, что у гОленьки давно никого нет. Но в соцсетях так нельзя — обязательно должен быть щедрый мужик.

Так вот нам и намекают, что Бузова не просто одинока, а кочевряжится — поклонники дарят подарки, а она выбирает. Возможно, один из них подарил коня, выказав таким образом глубокие чувства.

Сама гОленька не спешит при этом влезать в отношения:

«Все мужчины хотят от меня детей. Все хотят меня на полную, на долгую получить, чтобы потом, как дойную корову, с этого всего сосать и доить», — продолжает сообщать о наболевшем внутри Бузовой Пятый канал.

Тяжело, наверное, жить в такой парадигме. Я вся — звезда. Все меня хотят «на долгую». Детей от меня хотят, чтобы потом доить и сосать.

Оль, ну вот серьёзно, ты сама в это веришь? Все ведь всё прекрасно понимают: денег у тебя толком и нет, а красота — ну, такая, на любителя.

Говорить, что прям все мужчины хотят от тебя детей, а потом ещё и долго терпеть тебя — это очень смешно. Мне почему-то кажется, что если бы хоть кто-то предложил тебе долгие отношения, ты бы не ждала подарков, а сразу бы побежала за этим несчастным.

Ну, или на коне поскакала, чтобы точно не скрылся. Зря, что ли, жеребца в аренду взяла?

Слушая фантазии Бузовой, мне уже даже смеяться не хочется. Вообще не смешно, а грустно.

Как вы думаете, выйдет гОленька когда-нибудь замуж? Есть хоть малейший шанс?

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