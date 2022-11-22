Смартфон Xiaomi 13 первым получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Ведущий производитель техники Xiaomi подтвердил выход новой модели флагманского смартфона Xiaomi 13.

Данный девайс оснастят продвинутым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Презентация устройства запланирована в следующем месяце, тогда как разработчики не готовы раскрывать все подробности аппарата. Параллельно состоится выход топовой конфигурации под названием Xiaomi 13 Ultra. Здесь применят улучшенные камеры и топовый процессор.

Для всей линейки применили 6,36-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Аппарат имеет основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. В разных комплектациях новая линейка смартфонов предусматривает батареи от 4500 до 5000 мАч. Более точные сведения пока скрыты от публики.