 

Смартфон Xiaomi 13 первым получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

22.11.2022, 17:25, Разное
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Ведущий производитель техники Xiaomi подтвердил выход новой модели флагманского смартфона Xiaomi 13.

Данный девайс оснастят продвинутым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Презентация устройства запланирована в следующем месяце, тогда как разработчики не готовы раскрывать все подробности аппарата. Параллельно состоится выход топовой конфигурации под названием Xiaomi 13 Ultra. Здесь применят улучшенные камеры и топовый процессор.

Для всей линейки применили 6,36-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Аппарат имеет основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. В разных комплектациях новая линейка смартфонов предусматривает батареи от 4500 до 5000 мАч. Более точные сведения пока скрыты от публики.


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