Honor 80 получит новый чипсет Snapdragon 782G

В компании Honor анонсировали появление нового улучшенного смартфона Honor 80 SE.

Производитель анонсировал, что девайс получит мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 782G, который отличается улучшенным быстродействием работы. Модель имеет и более производительную модификацию, которая предполагает основную камеру с датчиком 160 мегапикселей. Для смартфона предусмотрели топовый чип Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Новая модель функционирует в упрощенной версии с чипом MediaTek Dimensity 1080. Известно, что официальная премьера данного аппарата состоится 23 ноября. Разработчики не готовы называть остальные подробности о новинке до официальной премьеры гаджета.