Скандалы: Байден оплатил внучке роскошную свадьбу

Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?

В отличие от старшей дочери позапрошлого президента США Барака Обамы, старшая внучка нынешнего лидера страны Джо Байдена не была замечена ни в чем предосудительном, вроде выпивки на скандальных подростковых вечеринках. 19 ноября 28-летняя юристка Наоми Байден вышла замуж в Белом доме — практически на рабочем месте любящего дедушки. Избранником Наоми стал ее коллега Питер Нил, который на несколько лет моложе возлюбленной, а все расходы на торжество взял на себя Байден-старший.

Что творилось на свадьбе близкой родственницы президента США и почему на торжество не допустили прессу — в новом материале «Ленты.ру» из серии статей о самых роскошных церемониях бракосочетания.

Женился не на должности

Питер и Наоми, похоже, очень привязаны к родным и любят символы. Так, предложение руки и сердца своей избраннице Нил сделал в сентябре 2021 года в доме своих родителей. Питер вырос в городке Джексон Хоул — престижном горнолыжном курорте в штате Вайоминг, в респектабельной семье (у его отца Уильяма есть докторская степень).

Молодому человеку не было и 25 лет, когда он решил, что 27-летняя на тот момент президентская внучка — женщина его жизни. Питера не смутило то, что избранница старше него на три года. Такой решительности молодого человека можно только позавидовать. На помолвку влюбленный преподнес невесте традиционное кольцо с бриллиантом, переделанное из обручального кольца своей бабушки.

Наоми уже несколько лет строит успешную карьеру в вашингтонской юридической компании Arnold & Porter, а ее жених в день помолвки был еще студентом. Диплом Школы права Пенсильванского университета Питер Нил получил только весной 2022 года. Сейчас он работает в юридическом центре по вопросам национальной безопасности при Джорджтаунском университете.

Пара познакомилась в Нью-Йорке в 2018 году. Первое свидание Наоми и Питеру устроили их общие друзья. Президентом в то время был республиканец Дональд Трамп. Таким образом, никто не может обвинить Нила в том, что он женится на должности дедушки своей избранницы. Хотя надо признать, что и при Обаме Джо Байден занимал пост вице-президента.

Сложное родство

В 2020 году во время президентской гонки американская пресса — особенно та ее часть, что аффилирована с республиканской партией — активно освещала скандалы, связанные с отцом Наоми, сыном Джо Байдена — Хантером. Сенаторы-республиканцы из комитетов Сената США по внутренней безопасности и финансам выпустили пространный отчет о деятельности Хантера и связанных с ним компаний.

Отчет под названием Hunter Biden, Burisma and Corruption: The Impact on U.S. Government Policy and Related Concerns указывал на участие сына кандидата в президенты в коррупционных схемах и теневой украинской политике. Кроме того, материалы, добытые хакерами, обличали отца Наоми (и еще четверых детей, младшие из которых появились на свет в 2018 и 2020 годах) в участии в секс-оргиях и употреблении запрещенных веществ. Кстати, за употребление Хантера уже наказывали: в 2014 году его отправили в отставку из ВМС США именно из-за пристрастия к наркотикам и проблем с алкоголем.

Все это, впрочем, не помешало Джо Байдену стать американским президентом, а его старшей внучке — выйти замуж на Южной лужайке Белого дома. Президенту США есть за что благодарить Наоми: в отличие от своего отца Хантера, молодая юристка ничем себя не скомпрометировала и активно помогала дедушке готовить его избирательную кампанию в 2020 году.

О том, что место бракосочетания и приема выбрано окончательно, счастливая невеста написала в Twitter в конце июля 2022 года. Наоми нельзя отказать в чувстве юмора: «Мы наконец определились, где будет проходить церемония… К большому облегчению секретных служб и с одобрения собак… мы поженимся на Южной лужайке!» — написала она, и ее тут же процитировали все ведущие американские медиа.

Под покровительством дедушки

Свадьба прошла, как и планировалось, 19 ноября: любящая семья приурочила торжество к 80-летию Джо Байдена. Президент США отмечал юбилей днем позже — 20 ноября.

Байден и его жена Джилл опубликовали официальное поздравление молодым (кстати, Джилл не приходится Наоми бабушкой, ее родная бабушка Нейлия, мать Хантера Байдена, погибла в автокатастрофе в 1972 году).

Погода позволила, как и хотели жених и невеста, провести венчание на открытом воздухе, хотя гостям пришлось кутаться в пледы. Свадьба внучки Байдена — уже 19-е по счету бракосочетание, происходившее в Белом доме. Ранее там венчались дочери и племянница президента Вудро Вильсона, дочери президентов Линдона Джонсона и Ричарда Никсона и другие родственники первых лиц США.

Однако впервые в истории в саду, а не в помещениях президентской резиденции состоялась именно церемония венчания, а не торжественный прием. Чтобы придать мероприятию должную торжественность, опорную стенку и балюстраду террасы Белого дома, выходящей на Южную лужайку, украсили цветочными гирляндами, а от входа в здание до импровизированного алтаря развернули белую ковровую дорожку.

На праздник прессу не допустили, так что вся информация, попавшая в медиа, основывается на рассказах сотрудников компании Rafanelli Events, готовившей свадьбу. Кстати, основатель фирмы Брайан Рафанелли не впервые устраивает крупные мероприятия для верхушки Демократической партии. На его счету, например, свадьба дочери президента Клинтона Челси и праздник с выступлением Гвен Стефани в Белом доме во время президентства Обамы.

Мероприятия, организованные Рафанелли, обходятся в круглые суммы — от 300 тысяч до миллиона долларов

Администрация Байдена выпустила официальное сообщение, что за свадьбу внучки платит сам президент, а не налогоплательщики. Проверить это пока невозможно — если только республиканцы, как в случае с теневым бизнесом Хантера Байдена, не опубликуют новый разоблачительный отчет.

По словам очевидцев, к алтарю Наоми вели родители, пресловутый Хантер и его экс-супруга Кэтлин Буле. Они развелись еще в 2017 году. Официальной версией развода, озвученной в мемуарах каждого из них, стала прискорбная зависимость мужа от алкоголя и веществ. На самом деле, судя по тому, что уже через год после развода у 48-летнего на тот момент Хантера родилась дочь Нейви Джоан, а в 2020-м — сын Бо Байден-младший, муж не только выпивал и употреблял, но и попросту систематически изменял жене.

Кружева и семиярусный торт

Во время торжественного шествия невесты оркестр наигрывал балладу Bitter Sweet Symphony британской группы The Verve (пик популярности коллектива пришелся на подростковые годы Наоми Байден — вероятно, она выбрала эту композицию из сентиментальных соображений).

На невесте было белое платье с длинными рукавами, закрытым кружевом декольте и шлейфом от Ralph Lauren. Выбор дизайнера легко объясним: по традиции, американские президенты и члены их семей предпочитают для официальных мероприятий одежду американских же модельеров и брендов. Причем это объединяет республиканцев и демократов: так, незабываемый льдисто-голубой костюм Мелании Трамп, выбранный ею для церемонии инаугурации Дональда Трампа, тоже создал Ральф Лорен. Жених надел синюю классическую тройку с двубортным жилетом и галстуком того же оттенка.

В синий костюм облачился и президент США. Он проявил на церемонии изрядную резвость: сначала отвел на места обеих бабушек жениха, а затем «фирменной пробежкой» вернулся за своей супругой Джилл, вместе с которой занял свое место в импровизированном зале. Подружками невесты стали ее сестры Финнеган Джеймс и Роберта Мейбл (Мэйзи), а также новообретенная золовка — Кэтрин Элизабет, сестра Питера Нила. На роли шаферов Питер пригласил своего брата Роберта Элиота Нила, кузена своей невесты Джозефа Робинетта Байдена IV и друга — Чарльза Гердтса.

Отец жениха доктор Уильям Нил с группой профессиональных вокалистов спел песню в честь новобрачных. Также прозвучало весьма популярное на американских свадьбах стихотворение поэта Эдварда Эстлина Каммингса I Carry Your Heart With Me (модным его сделал культовый фильм 1970-х «История любви»). Жених и невеста обменялись брачными клятвами, которые написали сами: неудивительно, ведь оба — практикующие юристы, и писать речи им не в новинку.

Завершилась свадьба скромным — учитывая уровень семьи невесты — вечерним приемом в Белом доме. 325 гостей получили приглашения, в которых были обещаны «танцы и десерт», а также указан дресс-код black tie: смокинг с бабочкой для мужчин и вечерние платья для женщин.

Всех приглашенных при входе в Белый дом просили отключить мобильные телефоны, чтобы сохранить приватность частной жизни президента Байдена и его семьи

Невеста переоделась из закрытого подвенечного платья в вечерний наряд с открытыми плечами от Reem Acra. Чтобы разрезать семиярусный свадебный торт, новобрачным пришлось подняться на специальную лесенку. Зато угощения хватило всем гостям: по еще одной англосаксонской свадебной традиции, кусочки торта раздали гостям с собой «на дорожку».

Какое будущее ждет семейную пару молодых юристов, предсказать довольно легко. Если молодой муж не будет брать пример с непутевого тестя, то супругам, с молодых лет вхожим в кулуары верхов Демократической партии США и благословленным самим президентом страны, вполне светит успешная карьера и благополучная жизнь.

Вероника Гудкова

Оригинал материала: “Лента.ру”