 

Плиссированная юбка с футболкой или джинсы прямого кроя: модные советы и рекомендации для женщин с пышными формами

22.11.2022, 16:50, Разное
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При выборе одежды нужно обязательно принимать во внимание параметры своей фигуры. Если у вас соблазнительные пышные формы, то для создания эффектных и стильных луков прислушайтесь к следующим полезным рекомендациям.

Мелкий рисунок

Чем крупнее принт на одежде, тем крупнее вы кажетесь. Совет: отдавайте предпочтение мелким орнаментам и рисункам. Например, в цветочек, горошек и т. д.

Тотал-блэк

Черный цвет худит и стройнит, позволяет даже визуально прибавить роста. Вот почему нужно периодически пользоваться образами тотал-блэк. Черные брюки с черной футболкой и кардиганом — и вот вы уже скрыли те части тела, которых стесняетесь.

Если полностью черная одежда кажется вам немного мрачноватой, тогда вы можете разбавить лук изделием с черно-белым принтом. Например, кардиганом в белую полоску.

Длинная верхняя одежда

Избегайте коротких курток, пуховиков и укороченных пальто, если комплексуете по поводу пышных форм. Недостатки фигуры не составит труда скрыть за длинной верхней одеждой. Например, за элегантным пальто. Откажитесь от плюшевой верхней одежды. Хоть она и в моде, но визуально значительно добавляет объема, делая фигуру более громоздкой.

Плиссированная юбка с футболкой

Плиссированные юбки нынче в моде. Ошибочно полагать, что их могут носить только очень стройные женщины. Сочетайте плиссированную юбку с высокой посадкой длины миди, футболку и длинный плащ, и увидите, как визуально вытянется силуэт. Обязательно заправьте футболку в юбку. Из обуви можете отдать предпочтение кроссовкам или кедам, если хотите получить лук в стиле кэжуал.

Джинсы прямого кроя

Джинсы носить можно и нужно. Однако рекомендуется отказаться от мешковатых моделей или слишком облегающих. Золотая середина — это джинсы прямого кроя. Лучше, если они будут с высокой посадкой. Тогда вы сможете скрыть животик и складки на бедрах и талии.


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