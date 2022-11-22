 

Samsung Galaxy Tab S8 FE получит IPS-экран

22.11.2022, 16:00, Разное
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Южнокорейская марка Samsung в ближайшее время выпустит новый продвинутый планшет Samsung Galaxy Tab S8 FE.

Вместе с тем пока презентация не назначена, но ряд характеристик уже рассекречены различными экспертами. Для планшета применят улучшенный дисплей с высоким разрешением, но габариты новинки Galaxy Tab S8 FE пока скрыты от публики. Новый девайс оснащается также процессорами Qualcomm Snapdragon 750G/778G, которые применяют в разных конфигурациях.

Вместе с тем сроки презентации новых моделей пока засекречены, но следует отметить, что аппараты уже вызывают огромный интерес у поклонников бренда, заинтересованных в покупке модернизированных гаджетов.


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