Скандалы: «Постоянно проверяющих обходчиков нет»

Газопроводы внутри России оказались уязвимы перед потенциальными диверсиями

Авария на газопроводе в Ленинградской области под Всеволожском сразу же вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации. Еще бы, ведь буквально на днях Швеция официально подтвердила, что причиной разрушения подводных магистралей «Северного потока» в Балтийском море стал террористический акт. ЧП на газопроводе «Белоусово — Ленинград» пока официально не связывают с нанесением умышленного вреда, однако такие версии высказываются.

Возгорание на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, произошедшее в середине дня 19 ноября, было ликвидировано менее чем за три часа. «Никто не пострадал», — говорится в сообщении компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Потребители обеспечиваются топливом по альтернативным транспортным каналам…

Как российские газопроводы защищаются от диверсий? Об этом мы спросили у эксперта Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова.

— С точки зрения предупреждения диверсий и нанесения умышленного физического ущерба газотранспортные объекты, расположенные на территории России, фактически не защищены охраной. Никаких автоматчиков с собаками. Максимум, в чем заключаются охранные мероприятия, это строительство забора с колючей проволокой в местах выхода транспортной магистрали на поверхность.

— Но ведь какой-то контроль безопасности компании, владеющие газопроводами, осуществляют?

— Эксплуатация системы контролируется путем мониторинга на компрессорных и распределительных станциях, но и там обслуживание системы производится бригадой специалистов, работающих посменно или вахтовым методом. Используются системы видеонаблюдения.

Конечно, там находятся сотрудники службы безопасности, однако чрезвычайные ситуации в основном отслеживаются за счет измерения давления на определенных участках газопровода. При снижении напора на место предполагаемой аварии выезжает экипаж с ремонтниками, а при подозрительных обстоятельствах нарушения эксплуатации трубопровода составляется необходимая документальная база и, возможно, привлекаются правоохранительные органы.

— Но достаточно ли этого? ведь взрывы газопроводов весьма опасны…

— Врезки именно в газопроводы по аналогии с теми, которые мошенники используют для воровства сырья из нефтяных магистралей, чрезвычайно опасны — возгорание и взрывы, которые могут последовать в таком случае, приведут к трагическому результату для самих преступников. Тем не менее, никаких «путевых обходчиков», постоянно проверяющих состояние системы, на газовых линиях не предусмотрено.

Нештатные ситуации, приводящие к взрывам на российских газопроводах, случаются регулярно — не менее десятка в год. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал «МК», какие профилактические мероприятия проводятся для снижения и предупреждения аварий на отечественных сырьевых магистралях.

— Как обеспечивается технологическая безопасность эксплуатации газопроводов?

— За счет работ, которые проводятся в период штатных проверок и планового ремонта.

Во время тестовых испытаний создаются «экстремальные» условия, в результате которых может быть вызвана деформация системы. В том числе повышается давление, температура и скорость подачи газа. Такие работы осуществляются перед вводом трубы в эксплуатацию, чтобы выяснить, какие максимальные напряжения сеть может выдержать. А функциональная диагностика проверяет работу газопровода в нормативных условиях, фиксирующих состояние отрезков трубы, соединительных элементов.

— Обследования ведутся постоянно?

— Российская газопроводная система — самая масштабная в мире. Ее общая протяженность превышает 170 тыс. километров, прокачку обеспечивает более 250 компрессорных станций. Проверить полноценную работу каждого участка физически невозможно. Поэтому у каждого «трансгаза» — дочернего предприятия «Газпрома», контролирующего распределение «голубого топлива», существует свой график проведения ремонтных работ.

На новых отрезках, где есть уверенность в надежности маршрута, срок проведения диагностики может составлять до нескольких лет, на старых ветках ремонтные работы выполняются гораздо чаще. Грубо говоря, если в распоряжении какого-либо «трансгаза» находится 5 тыс километров трубопроводного маршрута, то из них ежегодно предприятие диагностирует около 500 км.

— Как осуществляется проверка? Специалисты «Газпрома» следуют вдоль трубы и визуально оценивают устойчивую работу транспортной системы или это делают с помощью дронов и вертолетов?

— Используется широкий набор специальных приспособлений и высокоточного технологичного оборудования, в том числе трассоискатели, акустические аппараты, расходомеры и так далее. Внутреннее обследование предусматривает запуск в трубу оптического датчика, применяемого для поиска и выявления дефектов, точек возможного разрушения покрытия или соединительных элементов трубопровода. Внешние профилактические работы ведутся в том числе с вертолетов или дронов, оснащенных тепловизорами.

— Можно предположить, что было причиной аварии на газопроводе в Ленинградской области?

— На первый взгляд, аварию не стоит связывать с террористическими действиями. Скорее, здесь сыграл целый набор техногенных и форс-мажорных факторов — нарушение технологии прокладки, нарастание и расширение наледей в связи с резким похолоданием. Подобные аварии — не редкость.

Николай Макеев

Оригинал материала: “Московский комсомолец”