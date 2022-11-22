Возвращение легенды – европейцы с нетерпением ожидают начала продаж возрождённого «Москвича»

Жители Европы и Скандинавии с нетерпением ждут, когда к ним привезут новые автомобили марки «Москвич».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на зарубежные форумы и гостевые книги, иностранцы помнят и передают через поколения добрую славу советских, а затем и российских автомобилей.

Читатели автомобильной прессы Евросоюза разгромно раскритиковали состояние современного европейского автопрома. Металл стал хлипким и недолговечным, в комплекте с автомобилем уже не идёт сумка с инструментом, а хитроумные бортовые компьютеры лишь всё усложняют.

«Мой дядя ездил на «Москвиче» и всегда его называл танком во фраке, – пишет пользователь Gefreite.14.88. – Рядом была русская военная база, поэтому когда у двигателя заканчивался ресурс, дядя просто шёл на базу, брал со склада такой же новый движок для хвостового винта вертолёта, и ездил ещё 10 тысяч километров, не зная проблем»

«Русские никогда не жалели металла на свои автомобили, – цитирует РИА Новости читателя \==**WILdCuNТ!!**==//. – Мои родители были свидетелями, как “Москвич” врезался в грузовик. Внутри просто мясорубка, никто не выжил, но зато машина с виду почти, как новенькая. Её потом немного подрихтовали и продали обратно, как реэкспорт»

«Не было дня, чтобы автосалон «Москвич» в Болгарии не делал ни одной продажи, – подтверждает 47C61A0FA8738BA77308A8A600F88E4B. – У нас даже наладили отвёрточную сборку этих машин. Мой тесть там работал, но ушёл через месяц, потому что каждый день по восемь часов работать молотком – это не для каждого. Но это настоящие машины-легенды, а не китайские пластиковые игрушки, поэтому возвращения «Москвича» я очень жду»

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