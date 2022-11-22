Москвичку госпитализировали с отравлением мухоморами с Wildberries

31-летняя москвичка была госпитализирована после неудачного заказа с торговой интернет-площадки. Женщина отравилась мухоморами, которые приобрела на Wildberries.

В Сети появилась информация о необычном происшествии, случившимся в столице. Москвичка была госпитализирована после резко ухудшегося состояния ее здоровья. Как оказалось, причиной этого стало отравление продуктом, приобретенном на Wildberries. Однако обвинять торговую платформу в торговле некачественными товарами пока рано. Как выяснилось после исследования ЧП, 31-летняя покупательница употребила в пищу мухоморы.

Ядовитые грибы, которые были доступны на популярном маркетплейсе, вызвали отравление. О причине резкого ухудшения здоровья москвичка пояснила специалистам токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского. При этом грибы она купила с целью достичь наркотического опьянения.

На данный момент известно, что полиция проводит проверку по факту отравления. В Сети вместе с информацией о госпитализации жительницы столица опубликованы также скриншоты с торговой сетевой площадки. На них видно, что мухоморы действительно доступны для покупке на Wildberries. Более того, россияне активно покупают столь сомнительный товар и даже оставляют на странице платформы комментарии с отзывами о качестве грибов, давно признанными опасными для жизни.