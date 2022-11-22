 

Oграбление в прямом эфире — аргентинская журналистка лишилась денег и документов на ЧМ в Катаре

22.11.2022, 13:45, Разное
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Аргентинскую журналистку Доминик Метцгер ограбили во время репортажа в прямом эфире с ЧМ-2022 в Катаре: у неё украли деньги и документы, передаёт Daily Mail. В местной полиции девушке пообещали найти преступника и предложили самой выбрать ему наказание: пять лет тюрьмы или депортация.


AP

Журналистку аргентинского телеканала TN Доминик Метцгер ограбили, пока она вела репортаж в прямом эфире о чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает Daily Mail.  

Метцгер вела репортаж из района Корниш в Дохе перед матчем открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Она считает, что имено тогда из её сумки вытащили кошелёк с деньгами и документами.

«Я танцевала с толпой, и я убеждена, что именно в этот момент кто-то открыл молнию сумки и взял мой кошелёк. Тогда я этого не поняла, потому что был прямой эфир, вокруг звучала музыка и была толпа людей, а я сосредоточилась на том, что вы говорите со мной. Так что не обратила внимания», — рассказала журналистка ведущему телеканала TN после случившегося.

Хотя сам момент ограбления зафиксирован на камеру, на кадрах видно, как девушка танцует среди толпы с висящей через плечо сумкой. По словам Метцгер, она обнаружила пропажу кошелька после репортажа, когда хотела купить бутылку воды.

Позже аргентинская журналистка обратилась в полицию и очень удивилась реакцией правоохранительных органов. Ей пообещали установить личность подозреваемого и предложили самой выбрать наказание для преступника.

«Мы найдём кошелёк. У нас повсюду высокотехнологичные камеры, и мы найдем вора с помощью распознавания лиц. Какое наказание вы хотите для него?» — вспоминает Метцгер слова женщины-полицейского, которая приняла у неё заявление. Сотрудник правоохранительной службы уточнила, что его могут посадить в тюрьму на пять лет или депортировать из страны. 

По словам журналистки, она просто хотела вернуть свои вещи, а не выносить кому-то приговоры, поэтому от выбора наказания она отказалась, пишет Daily Mail.  


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