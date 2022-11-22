Мнение: Сословные привилегии в СССР

По многочисленным просьбам радиослушателей возвращаемся к обсуждению советских реалий, капитализма, эксплуатации трудящихся и вот этого всего. На приложенной к статье фотографии мы можем наблюдать сценку, которая нам, жителям демократической капстраны, кажется немного диковатой. Посетители столовой не едят вместе, но разделены на группы по рангу: рабочие-ударники сидят отдельно от прочих и получают двойной паёк.

Подобное разделение людей по категориям практиковалось повсеместно. Вот, например, ещё столы для ударников:

Позже система пищевых привилегий развилась в СССР в особые магазины для высших сословий, куда простолюдинам вход был заказан, и в продуктовые наборы с дефицитной едой, которые можно было получить на своём месте работы. Ещё одной стороной этой системы стал блат: по блату можно было зайти в магазин с чёрного хода, чтобы купить там, например, мясо, или можно было посетить ресторан, в который швейцар людей с улицы не пускал. Теоретически, конечно, мясо должно было продаваться свободно, равно как и рестораны должны были быть открыты для каждого, но на практике витрины часто стояли пустыми, а рестораны, наоборот, были переполнены.

Если сейчас недовольные возмущаются запретом на пропаганду греческой любви, то в советские времена типичные претензии к власти крутились вокруг еды. «Ты загляни в мой холодильник, а потом в холодильник к секретарю горкома», — возмущённо говорил товарищу типичный кухонный диссидент.

Одной едой, впрочем, проблема сословных привилегий не ограничивалась. Высшее сословие номенклатуры покупало в отдельных магазинах и бытовую технику с одеждой, например. Также высшее сословие лечилось в отдельных больницах (значительно более высокого качества), получало квартиры в особых домах и наслаждалось особенно ценной привилегией выезда за рубеж.

Мы можем возмущаться таким отступлением от социалистический идей равенства, однако именно идеи равенства отбросили свободную Россию начала XX века в некое подобие древнего Египта.

При капитализме отношения между гражданами регулируются деньгами. Хорошо работаешь, приносишь обществу пользу — получаешь деньги, которые можешь обменять на нужные тебе товары или услуги. Плохо работаешь, вредишь обществу — страдаешь от бедности. Капитализм не идеален, отнюдь нет, но всё же лучше всех остальных придуманных человечеством «экономических формаций».

Примерно к 1930 коммунисты денежную систему доломали окончательно, связка «хорошо поработал, хорошо получил» порвалась. А так как без мотивации народ не работает, пришлось возвращаться к прежним, архаическим методам организации — то есть к делению общества на сословия и к принудительному труду. Напомню, весь труд в СССР был принудительным, так как ни уехать из страны, ни отказаться работать было нельзя — и за то, и за другое предусматривалось наказание. Сменить работодателя тоже было нельзя, так как работодатель был один — государство. Пользуясь своим монопольным положением, государство назначало работникам предельно низкие зарплаты, больше похожие на пайки.

Опять-таки, причина была не в какой-то особой злокозненности коммунистов, а в том, что чудес не бывает — если вы ломаете старую систему, вам волей-неволей приходится строить новую, чтобы сохранить власть. И если вы по идеологическим причинам не желаете пользоваться современными форматами, остаётся только доставать из чулана наработки прошлых веков — например, внедрять наработки египетских фараонов, так называемый «азиатский метод производства».