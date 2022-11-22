Автоконцерн JAC начал продажи кроссовера Sihao X8 Plus

Китайский автопроизводитель JAC сообщил о начале продаж семиместного кроссовера под названием Sihao X8 Plus.

В свою очередь, модель получила уникальный внешний вид, который выражается в форме решетки радиатора, головной оптике, задних фонарях и бамперах. Вместе с тем производитель позаботился об оснащении салона кроссовера Sihao X8 Plus продвинутым мультимедийным комплексом. Указано, что новинка имеет адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и камеру кругового обзора.

Из технических опций следует отметить 1,5-литровый агрегат на 184 л.с. Модель оснащается механической или роботизированной коробкой передач в разных версиях. Для кроссовера предусмотрели исключительно передний привод во всех конфигурациях. Начальная цена паркетника Sihao X8 Plus составит от 100 тысяч юаней.