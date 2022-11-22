Проклятие Джона Фрэнка Гаррета, реально покаравшее 14 человек, замешанных в его смерти

Джонни Фрэнк Гаррет был осужден на смертную казнь за преступление, которого он не совершал. И за несколько лет после его смерти умерло 14 человек, которые принимали участие в вынесении смертного приговора Гаррету.

Согласно местным легендам, перед казнью Гаррет проклял всех замешанных в его деле.

Преступление, за которое был казнен Джон Гаррет, было совершено в конце октября 1981 года, прямо в день Хэллоуина. Монахиня Тадея Бенц была найдена мертвой на полу своей комнаты в монастыре Святого Франциска в городе Амарилло, штат Техас, США.

Сначала руководство монастыря не обратилось в полицию, так как считали, что смерть Тадеи была естественной. Они завернули ее тело в саван и начали готовиться к похоронам. Но потом они заметили, что в комнате Тадеи было разбито окно.

Они позвонили в полицию, заявив о взломе, а когда прибыли полицейские, то те услышали об обнаруженном в комнате теле монахини и решили заодно осмотреть его. Офицеры обнаружили, что сестра Тадея умерла от множественных ножевых ранений. А перед этим ее неоднократно изнасиловали.

Офицеры быстро пришли к выводу, что этот случай связан с другими нападениями на пожилых жительниц Амарилло, произошедших весной в том же году. Тогда в том же районе были избиты и изнасилованы 10 пожилых женщин. Одна была задушена до смерти.

В ту же ночь, когда была убита сестра Тадея, другая пожилая женщина, жившая всего в нескольких кварталах от монастыря, была изнасилована и избита до состояния комы. Когда женщина очнулась от комы, она ничего не могла вспомнить о нападении.

Полиция находилась под огромным общественным давлением, так как люди требовали раскрыть это дело, чтобы жители Амарилло снова могли чувствовать себя в безопасности.

Не имея никаких серьезных зацепок, полиция связалась с местной женщиной-экстрасенсом по имени Бабблз и та сообщила им, что видела убийцу во сне и что это был подросток, живущий совсем рядом с монастырем. Обследовав ближайшие дома, полицейские задержали 17-летнего парнишку по имени Джонни Фрэнк Гаррет и очень быстро предъявили ему обвинения в изнасилование и убийстве Тадеи Бенц.

Джонни утверждал, что он невиновен и что полицейские намеренно подставили его. Но ему не помогло то, что в какой-то момент он признал свою вину, хотя потом были утверждения, что полицейские сильно надавили на него, угрожали или даже пытали, чтобы он признался.

Не помогло Джонни и то, что он являлся умственно отсталым и к тому же имел расстройство личности. А кроме того, вскоре появились и “доказательства” – полиция заявила, что в келье монахини были найдены волосы Джонни и его отпечатки пальцев. А потом кто-то заявил, что лично видел, как в ночь убийства монахини Джонни убегал из монастыря.

Его родные указывали на то, что отпечатки и волосы Джонни могли остаться в монастыре из-за того, что он как умственный инвалид многократно посещал этот монастырь в рамках гуманитарных мероприятий монахинь. Но их никто не слушал.

В конечном итоге Гаррет был приговорен к смертной казни за убийство, хотя он настаивал на своей невиновности до самого конца и так и не подписал листы со своим “признанием”. Его последними словами были:

“Я хотел бы поблагодарить свою семью за любовь ко мне и заботу обо мне. Весь остальной мир может поцеловать меня в задницу”.

Незадолго до казни на электрическом стуле в 1992 году Джонни, якобы, наложил проклятие на всех тех, кто причинил ему зло. Проклятие, если это было оно, начало действовать практически сразу и за несколько лет умерло или сильно пострадало 14 человек из тех, кто отвечал за приговор Джонни.

Одна из присяжных по имени Новелла Саммер умерла всего через несколько дней после суда, упав с лестницы.

Дочь присяжного по имени Натан Шекелфорд была случайно насмерть застрелена, а его сестра была сбита насмерть пьяным водителем.

Адвокат, представлявший интересы Гаррета на суде, скоропостижно скончался от рака поджелудочной железы.

Судмедэксперт Ральф Эрдеманн вскоре после приговора Джонни был осужден за фальсификацию отчетов о вскрытии. Он лишился медицинской лицензии и был отправлен в тюрьму. Его жена умерла от рака поджелудочной железы.

Еще двое адвокатов Гаррета чуть позже умерли от лейкемии.

Двое полицейских, участвовавших в этом деле, также заболели лейкемией (причем той же формы) и умерли.

Репортер NBC Кэти Джонс, которая освещала эту историю на ТВ, погибла в авиакатастрофе в Оклахоме.

Очевидец Юджин Паттерсон (возможно тот, кто “видел” Джонни возле монастыря в ночь убийства) был найден мертвым в своей машине. Причину смерти установить не удалось.

Заключенный по имени Уотли, который давал показания против Гаррета, заодно требуя смягчения своего приговора, покончил с собой вскоре после суда.

Школьная учительница Гаррета, Кэрол Мур, которая свидетельствовала против него на суде, также вскоре покончила с собой.

Дэнни Хилл, окружной прокурор, занимавшийся этим делом, тоже покончил с собой. Его дочь также покончила с собой несколько лет спустя.

Другой адвокат Гаррета, Джефф Блэкберн, потерял свою жену в результате самоубийства. А его маленький сын получил необратимое повреждение мозга, когда его случайно заперли в разогретой на жаре машине.

Конечно, все это может быть просто совпадением или стечением обстоятельств. Случаи суицида можно объяснить тем, что эти люди чувствовали вину за то, что приговорили к смерти человека, которого они позже посчитали невиновным или который не заслуживал смерти из-за своей инвалидности.

Спустя десятилетия в Техасе появлялось все больше людей, считающих, что Джонни в самом деле был невиновен и попал под разрушительные “жернова” суровой системы. Но все точки над “i” расставило следующее событие.

В 2004 году образец спермы, найденный в келье монахини, был проверен по базе ДНК и показал на кубинца по имени Леонсио Перес Руэда, который именно за изнасилования и был в свое время депортирован с Кубы. Он был арестован и сразу же признался в изнасиловании и убийстве монахини Тадеи Бенц. При этом получил не смертную казнь, а “всего лишь” 45 лет тюрьмы.