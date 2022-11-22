Нефилимы… Кто они?

Недавно некоторые исследователи заявили, что нашли останки нефилимов, хотя, конечно, они ошибаются.

Библия полна невероятных персонажей и событий, но одна странная история, по мнению некоторых людей, подкреплена археологическими свидетельствами. Речь идет о «нефилимах»: группы гигантов, которые, согласно священным текстам, являются сыновьями ангелов или Бога.

О нефилимах говорится в Книге Бытия, где их описывают как «могучих людей», и по сравнению с ними обычные люди выглядят крошечными.

Нефилимы более подробно описаны в Книге Еноха, которая, предположительно написана дедом Ноя. В книге описывается группа падших ангелов, которые решили остаться на Земле, прежде чем скреститься с людьми и создать Нефилимов.

«И они забеременели, и они родили великих гигантов, высота которых составляла три тысячи локтей [3429 метров], – говорится в тексте. – Которые потребляли все приобретения людей. И когда люди больше не могли их поддерживать, гиганты обратились против них и пожрали человечество. И они начали грешить против птиц, и зверей, и пресмыкающихся, и рыб, и пожирать плоть друг друга, и пить кровь».

Люди интерпретировали эти отрывки следующим образом: падшие ангелы совокуплялись с «дочерьми человеческими», создавая сверхъестественное существо по имени Нефилим. Другие утверждали, что падшие ангелы просто вселялись в людей перед вступлением в половую связь, создавая одну и ту же группу.

Некоторые толкователи Библии считают, что нефилимы не были уничтожены великим потопом из-за того, что были слишком высокими. Большинство исследователей считает, что ничто не пережило погружения Земли в воду, кроме большой лодки Ноя.

Однако это не мешает людям верить, что они нашли останки нефилимов. В 1577 году в Швейцарии была найдена коллекция костей, которые, как считалось, принадлежали гиганту.

Скелет, «согласно подсчетам ученого врача Пьетера, не превышал 5,8 метра», – говорится в отчете о разочаровывающе низкорослых нефилимах. Несколько сотен лет спустя, в 1786 году, немецкий натуралист Иоганн Фридрих Блюменбах понял, что скелет на самом деле принадлежал мамонту.

«Гиганты, которые когда-то стонали под водой, – писал пуританин из Массачусетса Коттон Мазер об окаменелостях одного из таких видов, найденных в 1705 году в Олбани, штат Нью-Йорк. – Теперь находятся под Землей, и их мертвые кости являются живыми доказательствами истории Моисея.

На самом деле эти кости оказались костями мастодонта. Ученые считают, что нефилимы не могли существовать в реальной жизни ни до, ни после потопа.

Все дело в законе квадрата-куба, который гласит, что по мере увеличения размера любого объекта его объем растет быстрее, чем площадь его поверхности. Площадь увеличивается пропорционально квадрату вашего размера, в то время как ваш объем увеличивается пропорционально кубу вашего размера.

Таким образом, по мере увеличения людей наш объем резко увеличивается пропорционально нашему размеру, а поперечное сечение наших мышц и костей становится квадратным. Допустим, ваш рост составляет 20 метров, что 10 раз больше роста человека ростом 2 метра, – и вашему телу пришлось бы выдерживать в 100 раз больший объем.

Кубический дюйм кости может выдержать 8600 килограммов нагрузки, что немало, но при росте 180 метров и весе человека до 63 килограмма она должна выдерживать значительно больше 250 047 килограммов.