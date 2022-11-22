 

«Очередное разочарование» — Германия так и не прислала Литве обещанное подкрепление

22.11.2022, 7:58, Разное
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Ещё в начале июня Германия обещала отправить в Литву военное подкрепление для «устрашения» России, но всё закончилось «очередным разочарованием», пишет Die Welt. Власти ФРГ не только не перебросили войска, но и до сих пор не назвали конкретных сроков, когда это будет сделано. Вильнюс с нескрываемым недоумением начал «дипломатическое наступление» на Берлин, чтобы добиться ясности в этом вопросе, рассказывает немецкий журналист Филипп Фритц.


AP

Седьмого июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал создать в Литве «мощную и боеспособную бригаду» для «устрашения РФ и обороны от её агрессии», напоминает Die Welt. Об этом говорилось в совместном коммюнике, которое он подписал вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Глава ФРГ даже посетил летом Вильнюс и военную базу Пабраде, где с 2017 года бундесвер руководит боевым подразделением в рамках миссии под названием «Расширенное передовое присутствие НАТО». Задача этого формирования, состоящего из 1500 солдат, заключается в том, чтобы на некоторое время сдержать наступление российских войск, а потом отступить в Польшу, поясняет автор стати Филипп Фритц.

Шольц обещал увеличить численность подразделения до 5000 военнослужащих, что должно было стать частью оглашённой им «новой эры» в немецкой оборонной политике. Но всё закончилось «очередным разочарованием», констатирует издание: подкрепление так и не пришло. В отличие от поляков литовцы редко открыто критикуют немцев, но даже у них в этой ситуации не получается скрывать своего недоумения. С одной стороны, Германия даёт обещания. Министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок постоянно хвалят за то, что она осознаёт всю серьёзность ситуации. С другой стороны, потом практически ничего не происходит. В Вильнюсе понимают, что несколько тысяч солдат с тяжёлой техникой нельзя перебросить за пару недель, но Берлин даже не назвал сроков, в которые это будет сделано.

А ведь Литве нужно приготовиться к прибытию новых военнослужащих, построить для них жильё и ангары для техники. Это потребует инвестиций в размере €1 млрд, а для такой небольшой страны это огромная сумма. Но всё равно работы можно начать только тогда, когда литовцы будут уверены в том, что немцы действительно придут. Однако министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ничего конкретного не говорит, и в целом общение с ней протекает «тяжело», жалуются в Вильнюсе.

По-видимому, Берлин хочет оставить на постоянной дислокации в Литве только штаб командования численностью 40 человек, а остальные 4000 солдат перебросить только в случае начала боевых действий. Но у восточноевропейской страны нет необходимой «стратегической глубины» для того, чтобы в течение нескольких дней ждать подкрепления из Германии. Так как Берлин особо не шевелится, Вильнюс сам начал «дипломатическое наступление». На прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вместе с делегацией приезжал с двухдневным визитом в столицу ФРГ. Там он встретился со своей коллегой Бербок, председателем комитета бундестага по обороне Марией-Агнес Штрак-Циммерман и Йенсом Плётнером, советником канцлера Германии по внешней политике.

Глава литовского внешнеполитического ведомства выдвинул конкретное предложение по размещению немецких войск в его стране. Его детали неизвестны. Но властям в Берлине нужно будет вскоре на него отреагировать, если они действительно серьёзно относятся к объявленному началу «новой эры». Ясность нужно будет внести не позднее следующего саммита НАТО, который пройдёт как раз в Литве, заключает Фритц.


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