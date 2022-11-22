“Столько раз зарекался”: отдавший Арзамасову другому Авербух поставил точку в любовном треугольнике

Совсем скоро поклонники шоу “Ледниковый период” узнают имена победителей, ну а программа, соотвественно, подойдет к концу. Илья Авербух стоял у истоков создания передачи, а его лицо мелькало в ней больше десяти лет!

Сезон оказался для спортсмена особенным, ведь одной из участниц стала его супруга Лиза Арзамасова. Фигурист, так сказать, отдал благоверную другому – Никите Кацалапову, которого выбрали ее партнером. В итоге супруги оказались в настоящем любовном треугольнике. Теперь новоиспеченные родители живут так: дом – ребенок – работа. А при таком плотном графике еще нужно умудриться сохранить гармонию в отношениях!

Но, кажется, скоро у Ильи Авербуха появится больше времени на самую главную сферу жизни – семью. В одном из последних интервью он намекнул, что, возможно, в следующем сезоне зрители могут его не увидеть.

“Проект стартовал в 2006 году, и я уже столько раз за эти годы зарекался…”, – сказал спортсмен, отметив, что за это время шоу выросло и вполне может существовать без него. Вот так фигурист, как бы, поставил точку в своем любовном треугольнике, в котором явно в этом году застрял.

Что же касается Лизы Арзамасовой, то она сумела преуспеть во многих делах: театр, съемки на ТВ, сын и даже беззаботные прогулки. Недавно она рассказывала, как любит “валяться” в осенней листве. Однако этот сезон, как и “Ледниковый период”, для нее подходит к концу: телеканал “360” пишет о резком похолодании в Москве. Так что, жене Ильи Авербуха придется привыкать к прогулкам под снегом.