 

В Москве открылись две новые поликлиники

22.11.2022, 6:28, Разное
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В российской столице активно развивается система здравоохранения. В медицинских учреждениях регулярно проводят капитальный ремонт и устанавливают самое современное оборудование. Полклиники Москвы приводятся в соответствие с единым стандартом, отвечающим всем требованиям комфорта и технологичности.

В прошлом месяце москвичей начали обслуживать три новые поклонники, еще две открываются в ноябре. Медицинские учреждения в Алексеевском районе и в поселении Щаповском суммарно смогут обслуживать порядка 15 тысяч пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

“На северо-востоке в Алексеевском районе [открыли] корпус детской городской поликлиники № 99, а в поселении Щаповском ТиНАО — отдельную детско-взрослую амбулаторию городской больницы “Кузнечики”. Новые здания существенно повысят доступность медпомощи почти для 15 тысяч пациентов этих районов”, — говорится в официальном сообщении.

Два здания совокупно занимают площадь около восьми тысяч квадратных метров. Амбулатория на Центральной улице в поселке Курилово поселения Щаповского сможет принимать за смену 110 пациентов. Двухэтажная поликлиника рассчитана для детей и взрослых.

В детском отделении оборудованы приемно-смотровой фильтр-бокс, кабинет врача-педиатра, процедурные и молочно-раздаточный пункт. Во взрослам отделении будут работать участковые терапевты, а также узкие специалисты. Предусмотрены кабинеты рентгенологии, УЗИ и функциональной диагностики.

Почти в три раза больше горожан сможет принимать за смену поликлиника на улице Касаткина в Алексеевском районе столицы. Корпус площадью более шести тысяч квадратных метров оборудован водолечебницей. На каждом этаже организованы комфортные пространства для пациентов и комнаты отдыха для врачей.

В медицинском учреждении также будут принимать узкие специалисты. Откроются кабинеты дежурного и участкового врачей, процедурные, манипуляционные и кабинет здорового ребенка. Для пациентов начнет действовать зал лечебной физкультуры, комната для кормления, зона лучевой и функциональной диагностики. В поликлинике уже установили современное оборудование.


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