Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные
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Три года назад в
жизни советского юмориста Евгения Петросяна случились большие перемены. Он
женился на своей молоденькой помощнице по театру Татьяне Брухуновой, а еще
через несколько месяцев стал отцом маленького Вагана. Несмотря на все домыслы и
предрассудки, пара живет счастливо.
В социальных
сетях жена Евгения Петросяна старается быть открытой, рассказывая о многих подробностях
своей частной жизни. Скорее всего, Татьяна понимает, как высок интерес к ней и
маленькому сыну. Так, подписчики узнали о настоящем “кровавом” утре
33-летней женщины.
Оказалось, что мама
маленького Вагана с утра посетила клинику. В этот раз жена Евгения Петросяна не
оставила контакты медицинского учреждения, поэтому врачи, заколовшие женщину,
остались неизвестными.
“Кто сдал 7
пробирок крови, то заслужил вкусный завтрак”, — заявила Татьяна.
После
этого она поделилась своим выбором в заведении. Любимая супруга Евгения
Петросяна выбрала тост с авокадо и скремблом, а на десерт взяла сырники из
топленого творога. На них Брухунова оставила особенно восторженный отзыв. Вероятно,
что заведение поблагодарило жену Петросяна за такую рекламу своей кухни.
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