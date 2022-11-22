Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные

Три года назад в

жизни советского юмориста Евгения Петросяна случились большие перемены. Он

женился на своей молоденькой помощнице по театру Татьяне Брухуновой, а еще

через несколько месяцев стал отцом маленького Вагана. Несмотря на все домыслы и

предрассудки, пара живет счастливо.

В социальных

сетях жена Евгения Петросяна старается быть открытой, рассказывая о многих подробностях

своей частной жизни. Скорее всего, Татьяна понимает, как высок интерес к ней и

маленькому сыну. Так, подписчики узнали о настоящем “кровавом” утре

33-летней женщины.

Оказалось, что мама

маленького Вагана с утра посетила клинику. В этот раз жена Евгения Петросяна не

оставила контакты медицинского учреждения, поэтому врачи, заколовшие женщину,

остались неизвестными.

“Кто сдал 7

пробирок крови, то заслужил вкусный завтрак”, — заявила Татьяна.

После

этого она поделилась своим выбором в заведении. Любимая супруга Евгения

Петросяна выбрала тост с авокадо и скремблом, а на десерт взяла сырники из

топленого творога. На них Брухунова оставила особенно восторженный отзыв. Вероятно,

что заведение поблагодарило жену Петросяна за такую рекламу своей кухни.