Ушла в расцвете лет: сальное тело побелевшей Толкалиной с опущенными веками вытащили из ванной

Бывшая жена Егора Кончаловского – одна из самых востребованных актрис в России. В последние годы карьеры ее лицо постоянно мелькало в разных проектах – как в театре, так и в кино. И неудивительно, ведь Любовь Толкалина славится своей прекрасной внешностью и, конечно, талантом.

Звезда дожила до самого расцвета лет. Но кто, глядя на нее, поверит, что ей давно за сорок? Теперь секрет красоты и идеальной внешности актрисы раскрыт: в своем микроблоге она показала, как ухаживает за собой. На страничке экс-супруги режиссера появилось фото, благодаря которому поклонники нашли ее тело в ванной.

Цвет кожи актрисы как всегда довольно бледный, а на лице – нечто сальное, похожее на увлажняющую маску. “Давно не совершала намаз”, – с иронией подписала снимок Любовь Толкалин, дав понять, что для ухода времени не было. Но минутка на релакс все же нашлась: звезда в беленьком халате умиротворенно опустила веки.

Очевидно, что радовалась актриса недолго. Уже на следующем снимке она – на съемочной площадке. Получается, что артистку буквально вытащили из ванны, и она ушла из дома – ради работы. Впрочем, съемки для звезды уже давно стали вторым домом: на появившихся кадрах она выглядит очень счастливой, да и ее комментарий подтверждает радость от момента.

“Хочется шутить и улыбаться”, – написала в своем блоге Любовь Толкалина.